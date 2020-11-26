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桃園男佯機車沒油騙錢竊手機 老闆娘好心被糟蹋

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹區劉姓機車行老闆娘以「年關將近請大家小」在臉書PO文，提醒開南大學附近店家注意，她報案指出昨天1名男子假裝機車沒油乞討50元加油，她好心出去幫忙加油，該男子順手牽羊偷走該店手機，警方今天下午表示，接獲劉姓老闆娘報案，警方根據監視器鎖定涉案男子身分，正在循線追查該男子到案說明。

劉姓老闆娘指出，1名男子假裝機車沒油，要乞討50元加油，並說機車停在車行對面，她不疑有他，走出外面，好心幫該男子機車加油，看著該男子騎車離開，1小時後找不到手機，在監視器發現該男子順手牽羊偷走桌上的手機，「請大家注意這危險男子」。

警方表示，這家位於開南大學附近、蘆竹區大竹路的機車行，老闆娘報案失竊手機，指稱1名男子假藉機車沒油上門求助，趁老闆娘走在前面幫忙加油，他走在後面，竟趁機偷走手機，警方根據監視器畫面調查，鎖定該涉嫌男子，正在循線追查該男子到案說明。

桃園市蘆竹區1家機車行老闆娘好心幫假裝機車沒油男子加油，該男子趁機偷走店內手機，老闆娘臉書PO 文「開南大學附近店家小心」。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區1家機車行老闆娘好心幫假裝機車沒油男子加油，該男子趁機偷走店內手機，老闆娘臉書PO 文「開南大學附近店家小心」。記者曾增勳／翻攝

監視器

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