影／男子假買飲料真偷店家捐款箱 監視器影像全都錄

高雄市楠梓區一家24小時飲料店昨天凌晨2時許，遭一名男子假藉買飲料，偷走櫃台上價值約2千元的「流浪狗愛心捐款箱」，店家事後發現捐款箱不見，趕緊調閱店內監視器並將影像分享至爆料公社，楠梓警分局獲報積極偵辦，目前已鎖定特定對象，將通知嫌疑人到案說明。

店家發文表示，該名男子當晚購買飲料時，僅詢問100元能買什麼，也沒有說要買幾杯，店員只能協助製作4杯純茶類飲品，事後男子趁店員忙碌，竟用左手黑色外套遮住捐款箱，並直接抱走，當時捐款箱中有3張100元及將近一半的零錢，初估損失約1至2千元，雖被偷的不是店家東西，但是是好心人士捐贈給流浪動物的愛心。

警方獲報，積極調閱附近監視器，目前已鎖定特定對象，並通知捐款箱單位。楠梓警分局提醒，店家如設有捐款箱，務必上鎖或以鏈條固定，並放在不會遮擋視線位置，避免有心人士因一時貪念，趁店員忙碌竊取，民眾如發現有可疑人士也可記下特徵，撥打110報案電話，有效遏止犯罪發生。