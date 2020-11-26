誇張！小情侶酒駕先後被逮 還都騎同一輛機車

新北市警方今天先後抓到一對情侶涉嫌酒後騎車，時間只差半小時，讓警方直呼「太誇張」，其中蔡姓男子還是無照騎車，警詢後依公共危險罪嫌送辦，並對蔡男開單告發。

據了解，海山警方今天清晨5時巡邏行經板橋區，見一輛雙載機車從重慶路左轉縣民大道時，轉彎時半徑過大，十分可疑，鳴警笛追至館前西路將該車攔下盤查。

警方聞到機車騎士蔡姓男子（20歲）身上有酒味，他坦承與朋友到板橋區三民路連鎖KTV歡唱，10分鐘前才與女友秦姓女子（18歲）一起離開，打算騎車到板橋區南雅東路的旅館休息。

蔡男不但酒測值為0.27毫克，今年6月初因騎車曾兩度拒絕警方攔檢，駕照遭吊銷，而蔡男所騎機車登記在女友名下，蔡原希望將機車交由秦女代保管，但因秦女也有喝酒，警方依法將蔡男帶返派出所時，還特別交待秦女將機車停在路邊，不得再騎。

不料，事隔半小時，警方在蔡男被攔查地點相距不到50公尺處，警方發現秦女騎乘該輛機車，當場將她攔下，因酒測值高達0.73毫克，也將秦女帶返派出所。今天將二人依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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