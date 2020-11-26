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疑外國人和女友吵架遷怒路人 男遭毆傷暫不提告

中央社 / 高雄26日電

高雄30歲胡姓男子疑因目睹一名外國男子和女友吵架，竟遭外國男子遷怒衝上前對他鎖喉攻擊，胡男事後報警驗傷發現有腦震盪、挫傷等，但暫不提告，警方正調閱監視器釐清案情。

高雄市警局左營分局今天說明，胡男11月11日晚間10時許準備牽車離去時，一名外國男子疑胡男目睹自己和女友吵架過程，因此遷怒到胡男身上，進而爆發肢體衝突。但兩人當下均未報案，後經旁人勸阻才各自離去。

胡男報案後，12日晚間8時許到派出所諮詢，且驗傷發現有腦震盪、右手及雙腳挫傷等症狀，目前暫不提出傷害告訴，警方已告知胡男相關權益，並調閱案發周邊監視器。

一名網友今天在臉書社團「爆料公社」發文指控，男友11月11日要從高雄左營區的百貨公司地下一樓停車場牽車離去時，旁邊正好有一名外國男子和女友吵架，結果外國男子突然衝著網友的男友說「你看我女友做什麼？」男友回應沒有，卻遭外國男子衝上前鎖喉。

這名網友指出，男友事後發現身體多處受傷，也質疑百貨業者對於調閱監視器畫面態度消極，「監視器都是擺好看的而已」。

監視器 爆料公社

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