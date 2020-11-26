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6歲女童離家找同學玩忘告訴家長 警花2小時順利尋獲

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市梓官區一名6歲女童本月21日上午自行離家走到1公里外找幼稚園同學玩，疑似忘記跟父母說，父母9時許發現她不見後非常焦急，尋找途中剛好遇到正在巡邏的岡山警分局警員，經過2個多小時，終於在梓官區中正四街與港十街口發現一名婦人騎機車載著該名女童，順利帶女童返家。

女童父母向警方表示，女童平時會在家門口與附近鄰居玩，但女童這次出門卻沒有告知要去哪裡，當他們發現女童不見時，家人都非常擔心。警方調閱監視器發現，女童當天早上9時許自行走出家門就沒再返家，再調閱附近監視器並沿途找尋，終於找到女童。

警方發現女童時，女童正被一名婦人騎機車載著，婦人表示，女童來找她的孫子玩，她一開始以為女童已取得家長同意，經過一番詢問才知道女童忘了跟家人說，想到女童家人可能正焦急到處找她，趕快騎機車載女童回家。

警方提醒，家屬照顧孩童切勿掉以輕心，以避免孩童走失而發生意外，也向女童機會教育，下次要出去找朋友玩必須先告知家長，才是聽話的好孩子。

高雄市梓官區一名6歲女童出門找同學玩忘告訴家人，警方花2小時順利找到，帶她返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區一名6歲女童出門找同學玩忘告訴家人，警方花2小時順利找到，帶她返家。記者陳玫伶／翻攝

監視器 岡山 高雄市

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