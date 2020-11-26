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利用APP程式漏洞 超商店長狂詐185萬元點數
萬寶路菸商瑞士商菲利普莫里斯台灣分公司推出APP，供零售商玩遊戲累積點數兌換禮券；苗栗縣某超商林姓店長發現重新整理網頁可溢領點數的程式漏洞，夥同店員申請帳號反覆操作，3個月得手185萬元，刑事局獲報查獲林等12人依詐欺等罪嫌函送。
警方調查，這家公司為推廣產品設「PM達人地帶」APP，超商、賣場業者登入看訊息、玩遊戲獲取點數，每50點兌換價值台幣1元的超商禮券，但APP有程式漏洞，按下確認增加點數後，往前一頁或重新整理網頁，即可溢領點數。
主嫌林姓男子（47歲）在苗栗縣竹南鎮擁有兩家超商，找妻子、3名胞兄弟及多名店員申請13個帳號，反覆利用漏洞操作，去年7月至10月溢領9200萬點，換算價值185萬元。
該公司發現相關帳號點數異常飆漲，找林協商未果，今年4月向刑事局報案。刑事局偵九大隊第二隊分析伺服器資料，7月搜索林的住處帶回他調查，截至本月陸續通知11名共犯。林坦認操作APP，但不認為行為違法，其餘犯嫌多稱提供個資申請帳號，不知用途。
公司緊急凍結相關帳號及點數，林等人已在自家超商消費花掉34萬元，警方查扣林的手機、電磁記錄，詢後將12人依詐欺、妨害電腦使用罪嫌函送法辦。
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