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北港1家小吃店起火冒濃煙 母女受困3樓被救出
雲林縣北港鎮民有路一家賣魚丸焿的小吃店，近午起火冒出濃煙，陳姓婦女和僅1歲大的小女兒受困，消防隊趕到得知屋內有人受困，即刻背上空氣瓶進入火場，將受困母女從濃煙中救出送醫幸無大礙，火勢也很快撲滅，起火原因待查。
位於北港鎮民有路的一家賣魚丸焿的小吃攤，今天11時40分從一樓冒出大量濃煙，36歲的陳姓婦女和年僅1歲的女兒住在3樓，母女受困等待救援。
北港消防隊據報趕往救援，元長、水林分隊也前往支援，消防隊抵達得知屋內兩人受困，馬上帶著空氣瓶進入屋內搜救，在三樓找到受困母女，在濃煙中將他們救出，兩人意識楚，但仍預防性送北港媽祖醫院處理。
約中午12時火勢撲滅，可能是因煮東西不慎起火，因火勢很快撲滅，並沒有造成太大損失，受困母女送醫後也無大礙，休息後即回家。
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