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新竹24歲工人遭鋼筋刺穿下體 「寶貝」差點整組扯下來
新竹縣1名24歲胡姓男子，日前在寶山鄉一處知名透天社區建案從事鋼筋搬運工時，疑似因本身體重加上鋼筋超過上百公斤重量，竟當場踩破2樓板模摔下，導致下方鋼筋瞬間從下往上刺穿男子下體，陰囊遭到貫穿，救援人員更必須出動吊車救援，經送醫才緊急縫合胡男破裂的陰囊。
據了解，19日事發當日是胡姓男子第1天到工地報到上工，親友控訴建商根本沒有幫胡男保團保，導致意外發生後還要自費付醫藥費，甚至發生工安意外都沒有主動通報，一直到昨日才由親友向勞檢所通報工安事件。
胡男在住院5天後回應表示，事發當下他從2樓踩破木板摔下1樓，因摔下時成後仰姿勢，臀部先是重摔後，下體位置正好就在1樓鋼筋露出處，導致他的「蛋蛋」直接遭到鋼筋穿了過去，痛得他險些昏厥「感覺整個像快被扯下來」，現場同事見狀衝上前幫忙，但因陰囊穿在鋼筋上，根本無法順利脫困，最後只好請來吊車吊掛才脫困送醫。
因胡男的左側陰囊遭到嚴重穿刺傷併血腫，甚至可能因鋼筋鐵鏽造成進一步感染，胡男就表示非常擔心影響未來的生育能力，要求建商及工地包商負起責任，否則不排除提出告訴；但工地主任也無奈喊冤表示，任何人都不希望發生這樣的意外，目前已經協調雙方進行後續賠償處理。
北區職安中心則回應，昨天已收到民眾向職安署通報，今天上午北區職安中心也已派員到工地現場了解狀況，並對建案施工情形進行稽查，要釐清意外發生原因，同時確認施工人員從事作業時的安全性，會進一步評估是否要求建案暫時停工。
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