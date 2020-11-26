網紅「小優」被認成站壁女 「看X小」回敬鬧進警局

綽號「小優」的大尺度寫真網紅卓姓女子，為了工作從高雄搬到台北，近日卻酒後與人發生爭執，有民眾見狀向警方報案，還稱「有人拿刀」，警方到場後只見卓女待在原地，將其帶返派出所時，卓女卻情緒激動甚至下跪，警方擔心她失控自傷或傷人，遂對其施以保護管束。

警方調查，27歲卓女昨天凌晨5時許酒後行經萬華區廣州街時，遭一名男子誤認為「站壁女子」，對方輕浮地稱讚她的身材，卓女則以「看X小，干你屁事」回敬，雙方就此發生爭執。

卓女表示，當時對方還向一旁店家借菜刀，作勢要砍人，是一名路人見狀跑到附近派出所報案，警方才及時趕到現場；卓女也指控，今天錯的不是自己，為何警方事後不願幫忙調閱監視器畫面，還把她銬在警局。

對此，萬華分局警方表示，案發當時有民眾跑進派出所說有人在吵架，即派員到場處理，員警到場時只見酒醉的卓女一人在場，遂將其帶返派出所釐清案情；但卓女到派出所後仍情緒激動甚至下跪，她堅持要找回幫忙報案的阿伯，想當面道謝，因報案男子未留聯絡資料，員警無法聯繫。