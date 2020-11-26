女子剃光頭稱罹乳癌末期 LINE群組打悲情牌詐騙病友

網上近日傳出有名彭姓女子，於各癌症病友LINE群組，謊稱自己罹患乳癌末期，需要購買昂貴的標靶藥物，打悲情牌稱「有三個孩子要養，想活下去」，搏取病友同情並要求匯款。桃園市中壢分局本月初接獲5名受害者報案，總詐騙金額約20多萬元。但有病友指出，詐騙金額可能高達230萬。

有癌症病友在爆料公社表示，彭姓女子二年前開始潛入各大病友LINE群組，PO出光頭照，稱自己罹患乳癌末期，發文表示要做化療，「即將化療了，我好怕怕」，向病友「套話」、詢問病情期數和自費用藥等信息，並展開詐騙。

許多善良的病友信以為真，紛紛表達關心、鼓勵，彭女便打出悲情牌，稱自己「家境貧寒、家裡有三個孩子要養，想活下去」，需要購買昂貴的標靶藥物；更不時向病友情緒勒索「治療好辛苦、心好累、而且又沒錢，所以想放棄治療」，博取病友同情要求匯款，光浮出水面的詐騙金額可能就高達230萬元。

病友也指出，彭女曾是桃園某幼稚園主任，是三個孩子的媽媽，為人表面和善，家長們都讚譽有加，沒想到竟是「詐騙大師」。

據悉，彭女日前PO出疑似偽造的台大醫院和敏盛醫院診斷證明書，遭病友識破。在眾人逼問下，她才承認自己是假癌症病患，於10月28日在各社團發道歉文，5名受害者氣不過，本月4日前往中壢分局報案。