影/國2大園交流道匝道車禍大塞車 大貨車翻覆1傷

桃園市61歲張姓大貨車司機同行2人今天上午載運廢鐵等回收廢料，行經國2西向往大園方向行駛，在國2大園交流道匝道轉彎處，疑因車速過快重心不穩，整輛大貨車翻覆難交流道中，車內廢鐵廢料散落一地，張姓司機左手前肢撕裂傷，事故造成匝道口大塞車，至中午12時30分，大園交流道仍單線通車，塞車2公里，國道警方正在排除及進一步查明大貨車真正車禍肇事原因。

國道警方、桃園市消防局指出，張姓大貨車司機與另1男子今天上午從新北市樹林區出發，載運一批廢鐵及廢料，準備載運到桃園市觀音區交貨處理，該車從國2往桃園機場方向行駛，在大園交流道往埔心方向匝道轉彎處，大貨車轉彎不及翻覆匝道中，車上廢鐵廢料散落匝道附近。

消防救護員據報前往救護，發現該大貨車翻覆，張姓司機2人已經爬出車外脫困，其中張姓司機意識清楚、左手前肢撕裂傷10.4公分，救人員緊急將張姓司機送醫治療，沒有生命危險。