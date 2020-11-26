男子健身到腦出血昏迷指數4 醫師嘆：沒想到這麼嚴重

高雄王姓男子晚上到健身房運動，沒想到不久後傳出他意識不清昏倒在地，消防救護員緊急趕往現場將他送醫，王的情形就連醫師都嘆說「沒想到腦出血這麼嚴重」，現在王昏迷指數僅剩下4，還在醫院加護病房觀察中。

據了解，王男（28歲）前天晚上8點多時，到鳳山區文衡路上某間健身房運動，不久後王就倒地抽搐、嘔吐，甚至沒有意識，昏迷在地。

高雄市消防局晚上8點45分獲報後，趕往現場，聽聞旁人稱王男清醒時就曾說頭部疼痛欲裂，消防救護員立即先行清除王口中異物，再檢查王的雙眼，發現他的瞳孔不等大，疑似腦出血，立即他將送醫急救。