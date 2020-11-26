遛鳥俠朝女子裸露下體辯稱抓癢 早餐店女老闆：露2次

台南市白河警分局在臉書社群發現有人po「東山街頭出現遛鳥俠，會裸露下體DIY」等情事，立即成立專案小組徹夜追查，鎖定住白河區甘姓男子（34歲）涉有重嫌，全案依涉嫌妨害風化罪嫌移送臺南地方檢察署偵辦。

有民眾在臉書po文提醒鄉親注意，東山國中跟東山街頭，在夜間10點及凌晨4至5點出現溜鳥俠，會脫褲子裸露下體DIY讓人噁爛到不行，請家裏中有女孩子或女子多加注意，並強調尤其會在擺菜攤阿姨面前跟開早餐店前性騷擾等。

警方從夜間從網路獲知東山街有人清晨裸露犯行後，即由東山分駐所所長黃志賢率員徹夜調閱沿途道路周遭監視器，清晨並逐一訪查可能目擊商家，甘嫌在11月22日清晨5時許，在東山區某早餐店見老闆娘1人乃露出生殖器，經老闆娘制止後離去。經員警逐一以監視器清查車輛，逐一交叉比對轄內可疑對象，終於鎖定甘姓犯嫌涉有重嫌。

甘嫌（75年次、單身、無業，住白河區），有竊盜及公然猥褻前科，住白河區，涉嫌11月22日凌晨5時許，騎乘機車至東山區早餐店，見老闆娘獨自1人在場，現場露出生殖器撫摸，經老闆娘制止後狡辯係鼠蹊部搔癢才離去，警方提示各項具體事證，將其依法移送偵辦。