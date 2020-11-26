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花蓮消防局人事室主任北上開會猝死 局長：非常錯愕

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局人事室主任杜周億今天早上搭火車前往台北開會，沒想到在車上昏迷，民眾發現趕緊報案，並在新城車站緊急把人帶下車，施以CPR。消防隊到場接手急救送醫，但到院前已無呼吸心跳，送醫後仍不治。消防局長林文瑞說，平常杜主任喜愛爬山、運動，突然發生憾事感到很錯愕。

林文瑞表示，杜周億在今天搭乘6點的火車要到台北開會，出門前無異狀，在花蓮車站上車，到新城車站就已昏迷，初步研判是在花蓮車站到新城的途中身體不適。消防隊獲報後在6點17分到場，有看到民眾在施行CPR，緊急送到國軍花蓮總醫院，一直急救到8點確認急救無效不治。

林文瑞說，杜周億平常看起來很健康，非常喜歡爬山，也都會跟局裡同仁相約運動，今天突然過世可能是心血管疾病，但不確定。由於杜是在搭火車前往開會的途中過世，會以因公殉職撫卹。

消防局救護指揮科長黃瑞明說，年約50歲的杜周億潛心學佛，個性隨和、人緣佳，發生憾事大家都感到不捨。杜主任還有1個讀高中的女兒，妻子在國小上班，現在家屬正協助後事。

花蓮縣消防局人事室主任杜周億今天早上搭火車前往台北開會，沒想到突然昏迷，送醫急救後仍不治。圖為示意圖。圖／資料照
花蓮縣消防局人事室主任杜周億今天早上搭火車前往台北開會，沒想到突然昏迷，送醫急救後仍不治。圖為示意圖。圖／資料照

CPR 心血管疾病 國軍

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