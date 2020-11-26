視線死角增加事故 北市交大籲勿從大車周邊超車

北市警察局交通大隊統計，北市今年1月至10月止發生884件大型車事故，造成106人受傷，無人死亡，比較去年同期，大型車事故減少18件、死亡人數減少4人，但受傷人數增加27人，經調查發現，民眾因不熟悉「視覺死角」及「內輪差」的概念，而導致受傷事故。

為了讓民眾更了解大型車特性及加深其印象，交大出動超萌警察寶寶擔任宣導大使，透過活潑圖文搭配簡單說明，盼讓民眾清楚理解「視覺死角」及「內輪差」概念。

交大指出，大型車因車身高度及長度特性，轉彎時視線死角範圍及內輪差較大，除了呼籲大型車駕駛起步及轉彎時須特別注意，也要利用行車視野輔助系統或雷達警示設備，確定無其他人車後再行轉彎，警員也會針對大型車違規加強取締。

另外，也呼籲其他用路人，大型車除有視覺死角，在行駛時周圍也會產生氣流，行駛在道路上應避免與大車並行，避免被氣流帶動，進而發生失控摔倒、捲入車底等事故，尤其接近路口時更需特別小心，注意提防車輛轉彎的可能性，避免從大車周邊超車。