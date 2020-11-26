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落實交通安全教育 竹市警交通隊繪畫比賽畫作變宣導品

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹警察局交通安全繪畫比賽已舉辦9屆，警方會將得獎作品送至各校進行巡迴展覽，搭配觀後心得留言及有獎問答，成為竹市國小學童每年最期待的重要活動之一，今年評選出來的39件得獎作品已安排至頂埔、東門、科園、內湖國小巡迴展覽。

為落實交通安全教育，培養學生正確交通安全觀念，新竹市警察局舉辦交通安全繪畫比賽活動。交通隊長陳俊誠說，活動初期只有兩、三百人參加比賽，不過近二年都有千件作品競爭，繪畫水準也在提升，連老師在評審時都大嘆不知如何取捨。警方活動承辦人為鼓勵同學參賽，常將未得獎的遺珠之作變成交通安全宣導品的Logo。

陳俊誠說，今年評選出來的39件得獎作品已安排到頂埔、東門、科園、內湖國小巡迴展覽，搭配展覽期間的留言活動及展覽結束有獎問答，在學生的心得留言中，有人寫「原來安全帽要扣緊才安全」、也有同學才知道「紅燈是不能右轉的，一定要回家告訴爸媽」。

陳俊誠指出，目前得獎的作品會被製作成2021年行事曆墊板，希望藉此給予孩子鼓勵，生動活潑的畫面加上字大美觀的日期，將免費提供索取，有興趣的民眾可至新竹市警察局大門與交通隊詢問。

新竹市警察局舉辦交通安全繪畫比賽活動，得獎的作品會被製作成2021年行事曆墊板，希望藉此給予孩子鼓勵。圖／警方提供
新竹市警察局舉辦交通安全繪畫比賽活動，得獎的作品會被製作成2021年行事曆墊板，希望藉此給予孩子鼓勵。圖／警方提供
新竹市警察局舉辦交通安全繪畫比賽活動，得獎的作品會被製作成2021年行事曆墊板，希望藉此給予孩子鼓勵。圖／警方提供
新竹市警察局舉辦交通安全繪畫比賽活動，得獎的作品會被製作成2021年行事曆墊板，希望藉此給予孩子鼓勵。圖／警方提供

警察 新竹

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