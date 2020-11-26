影／老翁疑中風癱困車內2日 手機沒電飄出惡臭民眾緊張報警
83歲的李姓老翁，上月31日將車停在中市甘肅路與寧夏街口，他疑似中風、手機又沒電，受困車內2天，當天下午就有民眾看到他在車上駕駛座，但不以為意，次日深夜見他又在車上，一動也不動，且車上飄出惡臭味，才驚覺不妙報警處理，警趕到時，見李翁不停流口水、難以言語，研判疑似中風，緊急將他送醫，挽回生命。
11月1日深夜11時，台中市警六分局何安派出所員警，獲報中市西屯區甘肅路與寧夏西一街口，李姓老翁躺在白色自小客車車內駕駛座毫無動靜，且車內飄出濃烈惡臭味，嚇壞路過民眾。報案人表示，前一天即10月31日下午，就在該處看到李翁坐在駕駛座，但當時不以為意。
報案民眾向警方表示，該輛自小客車內有人躺在裡面一動也不動，且車內飄散出濃濃惡臭味，員警聽聞不敢大意，立即上前查看，見李姓老翁(26年次)獨自坐在自小客車駕駛座內疑似睡著，嘗試叫醒老翁時，發現老翁精神渙散、動作相當緩慢難以言語，當下研判老翁疑似中風。
員警抵達後，拍窗再三呼喊，李姓老翁才緩緩驚醒過來，但仍無法正常言語且不停流口水，右手無法舉起，疑似有中風情形，員警便立即通知119協助救護，並與老翁持續聊天，讓他保持意識清醒狀態，並利用警用小電腦查詢車牌號碼，迅速聯繫到老翁家屬，老翁兒子接獲通知後，立刻趕往林新醫院照護，所幸被員警及時發覺，將老翁送醫救護救回一命。
經警方了解，老翁至少已癱困在車內2日，在中風無法言語且手機沒電的情況下，無法向外界求援，幸好警民機警，將老翁迅速送醫，化險為夷。
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