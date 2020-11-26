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遭竊近30雙高跟鞋 她清點鞋櫃驚覺偷鞋大盜上門過

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣西螺鎮民風純樸，不料昨天疑似出現偷鞋大盜，擅闖民宅偷走近30雙鞋，苦主廖姓女子說，部分鞋款還只偷走一支鞋，廖女哭笑不得又很無奈，後在當地臉書社團發文請居民小心門戶，「即使只是一雙鞋，但對人而言也許是無價之寶」；警方接獲報案後隨即展開調查，呼籲民眾外出定要關窗鎖門，防止成為竊賊下個目標。

45歲的廖姓女子身材曼妙、保養得宜，平常喜愛購物，舉凡服飾、鞋子皆是她經常入手的物件，因此家中也累計上百雙鞋子。為了方便挑選、穿搭，廖女先生貼心打造一個大鞋櫃，將原本在屋內的鞋子全移至鞋櫃上擺放，宛如展示櫃的區域不知是否太醒目，才成了竊賊下手的目標。

廖女說，一家人在當地居住10多年，街坊鄰居相處和睦，從未發生過竊案，由於她家位在無尾巷弄內，出入人口單純，平常幾乎未見陌生臉孔，因為社區間有著這份信任感，她家的車庫鐵門習慣大開，機車鑰匙也不常拔除，研判是因為防備心低，才讓竊賊有機會作案。

廖女回憶，昨天出門上班一天後，約晚間8時許返家，當想再出門購物時，赫然發現鞋子短少許多，稍微清點一番才知少了近30雙的高跟鞋，且其中有幾雙鞋還只被偷一支，鄰居聽聞懷疑「難道是變態？」廖女說，有些款式都還沒穿過，甚至標籤也還沒撕，不排除竊賊想拿去轉賣。

廖女原本想就此認賠，不過因是東西失竊，朋友建議廖女報警處理，由警方介入調查，西螺派出所受理報案後，也隨即派員前往廖女家蒐證，隨後廖女也在臉書社團發文提醒其他網友小心居家安全，以防再有其他人受害。

廖姓女子先生在家中打造一個大鞋櫃，將原本放在屋內的上百雙鞋移至鞋櫃上擺，不過昨日被偷走30雙後，鞋櫃明顯空了許多。圖／翻攝自臉書在地西螺囝社團
廖姓女子先生在家中打造一個大鞋櫃，將原本放在屋內的上百雙鞋移至鞋櫃上擺，不過昨日被偷走30雙後，鞋櫃明顯空了許多。圖／翻攝自臉書在地西螺囝社團
雲林縣西螺鎮出現偷鞋大盜，擅闖民宅偷走近30雙鞋，苦主廖姓女子的部分鞋款還只被偷走一支。圖／翻攝自臉書在地西螺囝社團
雲林縣西螺鎮出現偷鞋大盜，擅闖民宅偷走近30雙鞋，苦主廖姓女子的部分鞋款還只被偷走一支。圖／翻攝自臉書在地西螺囝社團
雲林縣西螺鎮一名廖姓女子平常喜愛買鞋，家中大鞋櫃的高跟鞋昨天被偷走約30雙，她在臉書發文提醒民眾小心。圖／翻攝自臉書在地西螺囝社團
雲林縣西螺鎮一名廖姓女子平常喜愛買鞋，家中大鞋櫃的高跟鞋昨天被偷走約30雙，她在臉書發文提醒民眾小心。圖／翻攝自臉書在地西螺囝社團

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