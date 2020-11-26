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影／七旬翁雙腿麻痺跌坐行人穿越道 警熱心攙扶安全處
七旬老翁走路行經中市復興路四段149巷時，不慎跌倒無力起身，路過人車眾多，誤認為老翁在休息，直到立德所警員吳育鑫發現呆坐在行人穿越道上的老翁，才趕緊上前詢問，並協助攙扶老翁起身，一步一步陪同老翁移至安全之處所休息，熱心為民服務精神深獲路旁民眾讚賞。
台中市警三分局立德派出所警員吳育鑫11月22日傍晚，於台中火車站執行守望勤務時，在復興路四段149巷口發現1名老翁呆坐在斑馬線上，因時值周末晚間，行經火車站周邊道路之人潮、車潮均十分龐大。
警為確保用路人及老翁安全，要求老翁至路旁休息，才發現其並非故意坐在路中。老翁表示，方才走路跌倒無力自行爬起，在地上坐久了，雙腿更是早已麻痺無法使力，因老翁不願送醫，警方徵得其同意後，將老翁攙扶起身，此時1名熱心民眾亦趕來協助，警民合力將老翁攙扶至旁邊超商外，讓其坐在路旁椅上稍作休息，確認老翁身體無恙後即離去。
該熱心民眾事後向警方表示，稍早即看到老翁跌坐在路中，但遲遲不敢出手協助，看著時不時從旁呼嘯而過的機車、電動自行車，真替老翁捏一把冷汗，卻遲遲不敢挺身而出，所幸有警方挺身而出，這才敢上前一同攙扶。
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