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太過份！台南男子偷冷飲店家愛心捐款 整箱抱走
台南市中西區最近出現一名男子，趁冷飲店店員不注意，涉嫌偷走店家置於櫃台前愛心箱，有網友今天將相關影片PO上網，批評小偷太過份，把整個愛心箱偷走，提醒其他店家小心注意此人。轄區台南市警二分局說，警方已詗閱相關監視器畫面展開調查。
據了解，這名中年男子昨天下午4點多，先是坐在中西區民族路二段一家冷飲店前桌子觀察，之後趁店員到店後方拿東西時，將置放於櫃台前一個愛心箱整箱抱走。有網友將整個過程影片PO上台南爆料公社臉書社群，並留言遣責此人太過份，將捐給流浪動物之家的愛心捐款都偷走，請其他店家注意這個人。
台南市警二分局說，冷飲店店員案發後，已到派出所報案，店家還未製作筆錄，損失金額待釐清，警方已調閱相關路口監視器展開調查。
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