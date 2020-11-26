影／高雄女欲到中市「工業風」拍照 誤入廢墟警助脫困

從高雄到台中出差的林姓女子，本月22日中午，迷失在市府路一處廢墟，找不到出口，大聲求救，經路過民眾聽到求救聲報警，警方即刻趕往現場，聽見一名女子無助在廢墟內呼喊「我在這!」，原來她誤以為該棟廢墟是中區知名的復古「工業風」飯店而迷了路，經警迅速救出。

高雄市林姓女子（30歲）從網路獲悉中市光復路有家知名的復古「工業風」飯店，欲前往參觀拍照留念，沒想到卻誤入附近的廢墟。台中市警一分局繼中派出所警員吳佳侖本月22日12時接獲民眾報案稱一處廢墟內有一名女子在求救。

警員吳佳侖到達現場時，現場有許多民眾正在協助林姓小姐找尋出口，紛紛告訴吳說：「這個小姐誤以為這裡是工業風的飯店啦」、「她忘記自己是怎麼進去的」，吳見該處外觀應該非林女想參觀的工業風飯店，因此大聲大聲詢問說：「小姐你在哪裡？」

林女帶著淚聲、相當慌張且無力地向吳員說：「我在這裡！我的手機沒電了，我只是要進來參觀而已，但是找不到路出去。」

吳員觀察附近可能進去之入口，並多次拿著手電筒探勘地形，不放棄地找尋每一個可以更接近林女的入口，最後在拉起一個荒廢已久的鐵門後，走進漆黑、荒廢數十年的廢墟中找到林女，協助她從滿滿「工業風」的廢墟中脫困。

當林女一看到警方出現時，哭著說：「我就是從前面進來要參觀，就不知不覺地迷路了」，當吳員帶林女出來馬路時，林女仍然餘悸猶存，表示她從高雄上來臺中出差，聽說這附近有一間工業風飯店，想說利用出差空檔來參觀一下，殊不知卻在這陌生巷弄內迷路了，相當感謝警方的幫忙。