快訊

康友炒股案 立委吳怡玎之父涉違反證交法300萬元交保

「CHINA」變超小…華航新塗裝拍板？ 交通部長林佳龍回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄女欲到中市「工業風」拍照 誤入廢墟警助脫困

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

從高雄到台中出差的林姓女子，本月22日中午，迷失在市府路一處廢墟，找不到出口，大聲求救，經路過民眾聽到求救聲報警，警方即刻趕往現場，聽見一名女子無助在廢墟內呼喊「我在這!」，原來她誤以為該棟廢墟是中區知名的復古「工業風」飯店而迷了路，經警迅速救出。

高雄市林姓女子（30歲）從網路獲悉中市光復路有家知名的復古「工業風」飯店，欲前往參觀拍照留念，沒想到卻誤入附近的廢墟。台中市警一分局繼中派出所警員吳佳侖本月22日12時接獲民眾報案稱一處廢墟內有一名女子在求救。

警員吳佳侖到達現場時，現場有許多民眾正在協助林姓小姐找尋出口，紛紛告訴吳說：「這個小姐誤以為這裡是工業風的飯店啦」、「她忘記自己是怎麼進去的」，吳見該處外觀應該非林女想參觀的工業風飯店，因此大聲大聲詢問說：「小姐你在哪裡？」

林女帶著淚聲、相當慌張且無力地向吳員說：「我在這裡！我的手機沒電了，我只是要進來參觀而已，但是找不到路出去。」

吳員觀察附近可能進去之入口，並多次拿著手電筒探勘地形，不放棄地找尋每一個可以更接近林女的入口，最後在拉起一個荒廢已久的鐵門後，走進漆黑、荒廢數十年的廢墟中找到林女，協助她從滿滿「工業風」的廢墟中脫困。

當林女一看到警方出現時，哭著說：「我就是從前面進來要參觀，就不知不覺地迷路了」，當吳員帶林女出來馬路時，林女仍然餘悸猶存，表示她從高雄上來臺中出差，聽說這附近有一間工業風飯店，想說利用出差空檔來參觀一下，殊不知卻在這陌生巷弄內迷路了，相當感謝警方的幫忙。

警方呼籲若民眾前往遊玩不慎迷失方向時，切勿慌張、務必冷靜下來回想迷失前行經的地方有何特徵，如若手機有電，可開啟GOOGLE地圖，告訴警方自己定位在哪，讓警方能在最短的時間內協助民眾脫困

從高雄到台中出差的林姓女子，本月22日中午，迷失在市府路一處廢墟，找不到出口，原來她誤以為該棟廢墟是中區知名的復古「工業風」飯店而迷了路，經警迅速救出。圖／警方提供
從高雄到台中出差的林姓女子，本月22日中午，迷失在市府路一處廢墟，找不到出口，原來她誤以為該棟廢墟是中區知名的復古「工業風」飯店而迷了路，經警迅速救出。圖／警方提供

台中市 高雄市

延伸閱讀

重光盃／火力全開擊倒中市忠孝 桃市仁善首次奪冠

高市府拚招商 投資高雄事務所今揭牌成立

高雄民族路橋機車道趕工拆除噪音惹怨！環保局開單告發

「天才小釣手」日本漫畫家矢口高雄癌逝 享壽81歲

相關新聞

上山打獵不易 平地槍殺水牛

屏東縣原住民洪姓、鄭姓男子前天深夜持自製獵槍，在恆春鎮射殺一頭放牧的水牛抬上車，遇警方攔檢衝撞警車被逮，兩人稱山區打獵不...

好油！ 基隆貨車貨物没綁好 煞車百餘桶沙拉油掉滿地

今天凌晨12時40分，基隆市成功二路有一輛貨車，因貨物沒綁好，煞車時車上百餘桶沙拉油桶掉落，沙拉油倒滿整條路，環保局趕至...

桃園消防小隊長寢室猝逝 曾為男嬰接生8年後火場再救同一人

桃園市消防局龍潭分隊曾國勝昨天上午在寢室內，被發現手腳冰冷、失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，消防指出，曾是桃園市第一代...

貨車繫繩斷裂200桶沙拉油遍布百公尺 機車險滑4小時才清完

一輛滿載沙拉油桶的貨車，今天凌晨行經成功二路時，因繩索斷裂導致近200桶沙拉油掉落路面，約百公尺馬路全是油，不少機車騎士...

太過份！台南男子偷冷飲店家愛心捐款 整箱抱走

台南市中西區最近出現一名男子，趁冷飲店店員不注意，涉嫌偷走店家置於櫃台前愛心箱，有網友今天將相關影片PO上網，批評小偷太...

影／高雄女欲到中市「工業風」拍照 誤入廢墟警助脫困

從高雄到台中出差的林姓女子，本月22日中午，迷失在市府路一處廢墟，找不到出口，大聲求救，經路過民眾聽到求救聲報警，警方即...

80歲獨居老太太家中摔倒 暖警聞聲救援

「我在家裡跌倒了，爬不起來！」獨居在台南市東區小東路80歲蔡姓老太太，因體力不支在家中摔，慢慢爬到電話旁打110求救，...

台南新化礁坑巡守隊 協尋3迷失老人、舉報亂倒廢棄物

台南市新化區礁坑巡守隊守護山區家園，今年10、11月份協助轄區協尋失蹤人口（失智喑啞老人）1件、通報迷路老人2件及舉發...

利用行動支付漏洞 盜刷200萬

桃園檢警近期偵破新型態詐騙手法，蕭姓、江姓男子主導的詐騙集團取得民眾個資，再向多家銀行客服員謊稱持有人，要求修改手機、信...

墾丁鐘乳石遭竊 警依地緣追查

墾丁國家公園社頂山區一處鐘乳石洞，日前發現多根鐘乳石柱遭人鋸斷竊走，鋸痕平整，判斷非舊痕。林務局和林試所在洞穴附近有工程...

醉婦欲抱走童 頻鬧事強制送醫

新北市鶯歌區蔡姓阿嬤和媳婦前天用娃娃車推著1歲孫子在中山路散步，渾身酒味的廖姓女子看到後上前逗弄，遭到阻止，廖女突然想抱...

男子違停轎車後遭機車騎士撞上 昏迷送醫

高雄唐姓男子昨晚間9點多，騎機車行經左營區裕誠路時，撞上突從違停車輛旁走出的路人許姓男子，導致許昏迷，許的頭部等多處擦挫...

熱門新聞

單親媽下藥勒斃6歲、8歲兒女 法院依殺人罪判處死刑

獨／調查局幹部扯「向中共投降」 聚餐10多人被約談

國道突切內車道害拖板車追撞 駕駛剛下車又遭後車撞死

丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

「海豚灣戀人」童星殺人改判17年 死者母：法官還公道

獨／桶屍案一死者比對出爐！不排除重回現場模擬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。