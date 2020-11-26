桃園消防小隊長寢室猝逝 曾為男嬰接生8年後火場再救同一人

桃園市消防局龍潭分隊曾國勝昨天上午在寢室內，被發現手腳冰冷、失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，消防指出，曾是桃園市第一代高級救護員，資歷深厚、提攜後輩，突然猝逝令人遺憾，消防局長謝呂泉也說，曾昨晚是服勤時間屬於因公死亡，會協助家屬撫卹及後續事宜。

經調查，曾國勝（56歲）昨天早上7點多，經隊上同仁發現場在寢室床上，但呼救都沒有反應，手腳也呈現冰冷，立刻將他送醫搶救，但經醫院施以高級心肺復甦術，曾仍沒有恢復生命跡象，最終宣告不治。

曾姓小隊長去年在圳頂分隊服務時，曾在從1棟燃燒的透天厝，使用掛梯加雙節梯方式，成功救出屋內受困的祖孫3人，更巧的是，獲救的該名男童，還是曾9年前出勤一件救護案件協助接生的男嬰，曾2次救了對方的命，巧妙緣分在地方熱議，更是他們一家的貴人。

當時曾受訪指出他曾跟著救護車出勤，就是到火警這家，準備送產婦到醫院生產；因為婦人急產，他有高級救護員證照，就先在救護車上幫忙接生。曾說直覺火場救出的男童就是他當年和同事接生的男嬰，求證後，眼前的男孩果然就是他8年前接生的男嬰，沒想到在這種情況下再牽起緣份。

消防並向轄區警方報案，現場初步沒有發現打鬥或遭破壞跡象，也沒有他殺跡證，警方已經報請檢方相驗。

據了解，曾因心臟有舊疾，也有裝支架，但近期身體狀況還算正常，並無特別感到不適，前晚副局長龍榮森到隊上督勤時還有跟曾聊天，未料昨天一早就發生憾事，消防同仁都感到相當惋惜。

桃園市消防局長謝呂泉表示，曾是桃園市消防局第一代的高級救護員，目前在龍潭分隊擔任專責救護官，主持大小相關救護業務，平時工作相當認真，資歷深厚也樂於提攜後輩。

謝呂泉表示，曾前晚是服勤時間，因此屬於因公死亡，會依照相關規定撫卹，昨天上午也和家屬關懷，並協助到醫院了解狀況，市長鄭文燦也相當關心，表示近期會前往慰問。