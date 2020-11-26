80歲獨居老太太家中摔倒 暖警聞聲救援

「我在家裡跌倒了，爬不起來！」獨居在台南市東區小東路80歲蔡姓老太太，因體力不支在家中摔，慢慢爬到電話旁打110求救，台南市警一分局莊敬派出所員警接獲通報，到場協助，並通知她的女兒返家照料。

莊敬派出所警員朱晉廷、廖晏霆、薛新瀚，前天傍晚6點多，接獲110通報於台南市東區小東路254巷內有老人在家中摔倒，需要警方前往協助。立即趕赴現場，發現一名年邁老太太坐在家中地板無法起身，因她面色痛苦，警員朱晉廷立即通報119救護人員到場協助，警員廖晏霆、薛新瀚則先行檢視老婦人身體無礙後再扶起身至沙發歇息。

據了解，蔡老太太平時一人獨居，當時是要去上廁所時，因體力不支腳軟摔倒，卻再也無力起身，只能靠著些微餘力，慢慢地爬行至電話處報警求救，後經119救護人員到場初步檢傷無太大異狀。