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80歲獨居老太太家中摔倒 暖警聞聲救援
「我在家裡跌倒了，爬不起來！」獨居在台南市東區小東路80歲蔡姓老太太，因體力不支在家中摔，慢慢爬到電話旁打110求救，台南市警一分局莊敬派出所員警接獲通報，到場協助，並通知她的女兒返家照料。
莊敬派出所警員朱晉廷、廖晏霆、薛新瀚，前天傍晚6點多，接獲110通報於台南市東區小東路254巷內有老人在家中摔倒，需要警方前往協助。立即趕赴現場，發現一名年邁老太太坐在家中地板無法起身，因她面色痛苦，警員朱晉廷立即通報119救護人員到場協助，警員廖晏霆、薛新瀚則先行檢視老婦人身體無礙後再扶起身至沙發歇息。
據了解，蔡老太太平時一人獨居，當時是要去上廁所時，因體力不支腳軟摔倒，卻再也無力起身，只能靠著些微餘力，慢慢地爬行至電話處報警求救，後經119救護人員到場初步檢傷無太大異狀。
警員朱晉廷依老太太口述撥打電話給渠女兒，告知事情原委，請她返家照顧母親，員警陪同在旁聊天並安撫情緒，直到家屬返家照料。蔡老太太家屬對警方能及時到場協助深表感激及肯定，感謝員警積極為民服務的精神。
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