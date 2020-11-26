貨車繫繩斷裂200桶沙拉油遍布百公尺 機車險滑4小時才清完

一輛滿載沙拉油桶的貨車，今天凌晨行經成功二路時，因繩索斷裂導致近200桶沙拉油掉落路面，約百公尺馬路全是油，不少機車騎士行經時都差點滑倒，警方到場疏導交通。市府環保局清潔隊協助清理，花了4小時用舖木屑吸油止滑，再用洗街車清洗3遍。警方仍籲請行經機車小心，避免滑倒。

環保局中山班表示，今天凌晨接獲通報，成功二路57號前馬路有大片油漬，立即前往現場查看，結果是一輛載滿大成沙拉油的貨車，繩索斷裂導致快200個油桶掉落路面，造成路面都是沙拉油，趕緊打電話通知同仁運送木屑來現場處理，也向祥豐班跟西定班調木屑，通知環保公司派洗街車清洗路面，在凌晨4時完成任務。

環保局長賴煥紘說，油汙遍布近百公尺，但油桶幾乎集中在57號到67號前，環保局人員花了很長的時間及力氣處理，目前已清除完畢，最後有派遣洗街車清洗路面，共清洗三遍，感謝同仁的辛苦及各單位相互支援。清除過程感謝派出所現場指揮交通，確保同仁安全。

市議員宋瑋莉凌晨到場關心，她說，油桶不慎掉落馬路上，桶子內的油瞬間流至馬路上，請騎車民眾特別小心，清隊清到凌晨2點都還在清，十分辛苦。

議員張秉鈞凌晨也在現場協助，他說，中山區成功二路沙拉油倒滿整地，他到場協助，請民眾繞路，避免發生交通意外。