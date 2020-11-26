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台南新化礁坑巡守隊 協尋3迷失老人、舉報亂倒廢棄物

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區礁坑巡守隊守護山區家園，今年10、11月份協助轄區協尋失蹤人口（失智喑啞老人）1件、通報迷路老人2件及舉發傾倒廢棄物案等4案，新化警分局長歐祖明及巡守隊中隊長程瑞進前往公開表揚及頒發慰問金，激勵巡守隊士氣。

巡守隊員王順輝、羅萬來等人，10月29日下午6時許，在新化區礁坑里南172線虎頭埤後門山區，發現已報失蹤之失智老人路倒臉部擦傷（84歲，瘖啞人），立即通報那拔派出所員警並協助護送至台南醫院新化分院就醫。

隊員佟格遜等人分別在11月10日及23日，在礁坑里九層嶺山區發現迷失老人，均通報那拔派出所員警通知家屬並護送回家，老翁及其家屬對於員警及巡守隊的即時協助其安全返家十分感激。

另在11月9日，發現山區遭傾倒大量垃圾廢棄物，經通報那拔派出所員警，轉報環保局因而查獲法辦，主動守護社區與山林，發揮政府與民間協力互助的精神。

新化警分局歐分局長表示，礁坑里巡守隊對於各項警政工作的支持及積極參與，作為警察堅強有力的後盾，協助社區治安維護及為民服務的努力及用心，表達感謝與肯定。期勉在場的守望相助隊夥伴，持續保持深耕家園的「愛心」及「用心」，共同守護社區治安及居民的安全。

台南市新化區礁坑巡守隊通報尋人及舉發亂倒廢棄物，守護山林家園，新化警分局長歐祖明（左二）前往頒發慰問金公開表揚。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區礁坑巡守隊通報尋人及舉發亂倒廢棄物，守護山林家園，新化警分局長歐祖明（左二）前往頒發慰問金公開表揚。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區礁坑巡守隊通報尋人及舉發亂倒廢棄物，守護山林家園，新化警分局長歐祖明前往頒發慰問金公開表揚。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區礁坑巡守隊通報尋人及舉發亂倒廢棄物，守護山林家園，新化警分局長歐祖明前往頒發慰問金公開表揚。記者吳淑玲／翻攝

巡守 失蹤 失智

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