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男子違停轎車後遭機車騎士撞上 昏迷送醫

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導

高雄唐姓男子昨晚間9點多，騎機車行經左營區裕誠路時，撞上突從違停車輛旁走出的路人許姓男子，導致許昏迷，許的頭部等多處擦挫傷，送醫急救。

據了解，昨天晚上9點12分左右時，唐男（28歲）騎機車，由左營區裕誠路東向行駛時，撞上從一旁走出的許男（60歲）。許因頭部、臉部、手部多處擦挫傷，且在現場昏迷，一旁民眾見狀，擁上前關心還對他施以CPR急救。

警消獲報到場，由消防救護員為許男檢傷後，送往榮總救治，許生命跡象穩定，但還無法製作筆錄；另一方唐男全身也多處擦傷，但經消防救護員初步包紮後無大礙。

警方對唐男實施酒測，酒測值為零，肇事原因有待警方釐清。因違停車輛是許男所有，警方還在釐清他是停好車遭唐撞上，還是有下車購物在回程路時才遭撞上。

轄區警方左營分局說，依道路交通管理處罰條例第 56 條第1項第1款汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。警方呼籲民眾遵守交通規則，以維自身及用路人之安全。

高雄唐姓男子昨晚間9點多，騎機車行經左營區裕誠路時，遇上突從違停車輛旁走出的路人許姓男子，導致許昏迷，許的頭部等多處擦挫傷，送醫急救。記者邱奕能／翻攝
高雄唐姓男子昨晚間9點多，騎機車行經左營區裕誠路時，遇上突從違停車輛旁走出的路人許姓男子，導致許昏迷，許的頭部等多處擦挫傷，送醫急救。記者邱奕能／翻攝
高雄唐姓男子昨晚間9點多，騎機車行經左營區裕誠路時，遇上突從違停車輛旁走出的路人許姓男子，導致許昏迷，許的頭部等多處擦挫傷，送醫急救。記者邱奕能／翻攝
高雄唐姓男子昨晚間9點多，騎機車行經左營區裕誠路時，遇上突從違停車輛旁走出的路人許姓男子，導致許昏迷，許的頭部等多處擦挫傷，送醫急救。記者邱奕能／翻攝

違停 救護員 酒測

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