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協助病患強制送醫 屏縣警突心肌梗塞癱倒

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局大平派出柯姓警員昨傍晚備勤勤務，晚間7點接到報案，與同事到里港鄉塔樓村執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中，柯姓員警突然身體不適，癱倒在地上，趕緊通報里港消防分隊，柯姓警員送到義大醫院，診斷是心肌梗塞，今緊急施做心導管手術置入支架，仍在手術中。

里港警分局指出，49歲柯姓警員昨晚間6點到8點備勤勤務，晚間7點接獲報案，與另名同仁執行戒護精神病患者強制送醫勤務，到場後，再加派一名警力，共3名員警，這男患者拿球棒攻擊，警察用辣椒水制伏後，柯姓警員突然身體不舒服，癱倒在地，趕緊送醫急救。

里港警分局指出，49歲柯姓警員從警28年，平時工作認真與同事們相處融洽，分局長楊龍祥到醫院探視關心，並協請義大醫院全力救治。

屏東縣里港警分局大平派出所柯姓員警昨天晚間執勤戒護精神病患者強制就醫勤務時，突然癱倒在地，送醫後心肌梗塞，仍在開刀治療。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局大平派出所柯姓員警昨天晚間執勤戒護精神病患者強制就醫勤務時，突然癱倒在地，送醫後心肌梗塞，仍在開刀治療。記者劉星君／翻攝

港警 患者

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