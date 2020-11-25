協助病患強制送醫 屏縣警突心肌梗塞癱倒

屏東縣里港警分局大平派出柯姓警員昨傍晚備勤勤務，晚間7點接到報案，與同事到里港鄉塔樓村執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中，柯姓員警突然身體不適，癱倒在地上，趕緊通報里港消防分隊，柯姓警員送到義大醫院，診斷是心肌梗塞，今緊急施做心導管手術置入支架，仍在手術中。

里港警分局指出，49歲柯姓警員昨晚間6點到8點備勤勤務，晚間7點接獲報案，與另名同仁執行戒護精神病患者強制送醫勤務，到場後，再加派一名警力，共3名員警，這男患者拿球棒攻擊，警察用辣椒水制伏後，柯姓警員突然身體不舒服，癱倒在地，趕緊送醫急救。

里港警分局指出，49歲柯姓警員從警28年，平時工作認真與同事們相處融洽，分局長楊龍祥到醫院探視關心，並協請義大醫院全力救治。