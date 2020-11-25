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影／警用拖吊車出包畫面曝光 眾人酸爆他冷回：一起埋單
新北市警方的拖吊車今天上午拖著1輛小轎車，路過新莊區化成路時意外脫勾，造成轎車保險桿掉落損壞、底盤漏油，結果被路人拍照貼網，說要幫車主留下證據，引發許多網友酸言猛虧，好像心中積怨已久一樣。
「不就還好有人拍到，不然應該打死不認帳」、「記得回原廠，小刮傷也給他換落去」、「警方交通單位開單開罰紅單，貨物或拖吊沒捆紮固定牢固」、「感謝仗義，本日搶錢失敗案例」。網友的留言令人發噱，但也有人很冷靜地說：「恭喜大家，公家單位的拖吊車...大家一起幫忙買單」。
其實警察拖吊的並非違規停車，那是蘆洲警分局交通分隊今天上午11時許，接獲台北區監理站通知，協助前往五股區疏洪北路的路旁收費停車格，將1輛因為逾期限6個月未檢驗，牌照被註銷的老舊轎車拖吊至保管場。
不料路過新莊區化成路準備左轉光華路口時意外脫勾，轎車摔落地導致前保險桿及霧燈脫落撞壞，機油箱也撞裂漏油，警方立即通知環保單位協助清除油汙，引起路人圍觀拍照上傳社群網站。
蘆洲警分局交通分隊長鍾承餘表示，警方事後已經通知車主，主動告知發生何事、協調後續修復，車主表示會請長輩代為處理，等到拖吊場看過車損程度之後再協商。
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