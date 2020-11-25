感謝金融機構助警阻詐 侯友宜頒獎表揚

新北市警局昨天舉行警政工作會報，市長侯友宜出席主持並頒獎表揚玉山銀行、中國信託、上海商業銀行、永豐商業銀行、板信商業銀行、兆豐商業銀行、農會及郵局等共11名攔阻及協助查緝詐騙案件有功人員，並頒發獎牌、獎勵金及商品禮券，感謝他們協助攔阻民眾遭詐被害款項流入不法集團。

為防止民眾遭詐騙集團欺騙，新北市警局積極執行打詐策略，與轄內金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業、物流業及旅宿業者建立聯防機制，也與鄰里長、社區管委會、住宅大樓保全業者共組防詐友善通報網，加強宣導反詐最新資訊，遇有民眾疑似遭詐騙情形，或有可疑詐欺犯罪情資，警方接獲通報立即派員到場處理。