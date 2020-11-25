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失業男抱瓦斯桶作勢引爆輕生 勇警賭命上前壓制
47歲江姓男子因失業心情鬱卒，3日凌晨4時許在西門町商圈閒晃時，突然抱起一桶瓦斯進入一間檳榔攤，巡警見狀上前關心，江男卻把門鎖住、開瓦斯作勢引爆輕生；警方一邊勸阻一邊通報消防隊到場協助，雙方僵持近1小時，就在江男賭氣點燃瓦斯前一刻，數名員警衝上前破門壓制，才及時避免一場瓦斯氣爆事件。
警方調查，江男平時打零工維生，因近期失業、經濟條件大受影響，心情鬱卒想要輕生；他3日凌晨行經漢口、昆明街口時，見大樓旁店鋪擺了一桶瓦斯，就將瓦斯抱走，遁入一旁無人的檳榔攤，經過的巡邏員警見其形跡可疑，跟上前關心，沒想到江男將自己鎖在檳榔攤內，打開瓦斯桶作勢要引火輕生。
警方一邊苦勸江男不要做傻事，一邊通報消防局派人到場協處，江男則不斷要求警方將自己的哥哥找來。雙方僵持約1小時，現場已瀰漫濃濃瓦斯味，江男仍情緒激動，頻頻揚言點燃瓦斯，警方權衡之下，果斷衝上前破窗開門，把江男壓制在地，才及時避免瓦斯氣爆傷及眾人。
據悉，為了阻止江男引爆瓦斯，警員黃柏鈞手臂還被玻璃割傷，事後到醫院縫了4針；江男哥哥事後得知弟弟闖禍，也到警局對江男大罵一頓。警方表示，全案詢後已依涉公共危險罪嫌將江男送辦。
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