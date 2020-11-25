聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／新北女警酒駕被調職 一個月後竟又再度酒駕
新北市一名女警原在刑警大隊服務，今年2月因酒駕肇事調到三重警分局警備隊，未料3月又被測出勤前酒駕，再度被記一大過並調到永和警分局交通組擔任內勤業務，並送懲戒委員會調查是否撤職。
據悉，該名49歲的謝姓女警原職偵查佐，在刑大負責收發業務，今年2月她酒後駕車準備前往刑大上班，卻在中和明安街與發生車禍，撞上轎車右邊的民宅牆壁後再往左偏移撞上對向貨車，未釀傷亡，但警方到場發現謝員酒測值高達1.04，當時除依公共危險罪移送法辦外，也將該女警拔除偵查佐職務並調到三重警備隊。
謝員當時稱是因近日工作壓力大，才會藉酒消愁。
因謝員有酒駕紀錄，每天上班前都需實施酒測，未料短短一個月後，3月18日她又在執勤前被測出酒測值0.30，雖謝稱是前一天喝酒宿醉，但因酒測值超標，三重仍依規定將她改班後送督察組調查，督察組調查發現，謝員當時是騎車上班，除依公共危險罪嫌將她函送外，也將她於4月7日調往永和警分局交通組負責內勤業務。
新北市警局表示，目前謝涉及的兩起公共危險案件仍在進行司法程序，市警局將依判決結果進行相關懲處，絕不護短。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言