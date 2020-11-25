搶匪奪車暴衝釀死傷 男嫌遭殺人罪起訴

38歲男子劉性良因為缺錢花用，今年6月在新北市蘆洲跳上郭姓女子的轎車行搶，未料對方不從，雙方爆發拉扯。過程中，他企圖控制轎車，導致轎車暴衝，釀1死1傷悲劇；新北地檢署調查此案，認定死傷與劉男行為有因果關係，今依殺人罪將他起訴。

檢警調查，劉男6月19日下午4時持刀在蘆洲區復興路隨機挑選目標，正巧郭女為了買水吃藥臨時停車，於是從前座乘客座闖進車內，用刀抵住對方頸部，威脅對方把車開到人煙罕至的地方，方便行搶，結果遭頑強抵抗。

劉男與郭女在車內發生拉扯，過程中，他見刀子掉落椅子底下，於是改變心意，將左腳跨到駕駛座猛踩油門，並與郭女爭搶方向盤，導致轎車失控暴衝，逆向撞到騎自行車的陳姓老婦和走路的黃姓少年，後來撞到停等紅燈的轎車才停下。

案發後，劉男因為持刀行搶，日前被新北地檢署依強盜罪起訴，後又因陳姓老婦死亡和黃姓少年骨折受傷而被控殺人等罪。

偵訊時，劉男否認犯行，辯稱當時是郭女猛踩油門，自己是為了踩煞車才將腳跨到駕駛座。此外，他當時原本想要拉手煞車停車，後來見無法拉起才會雙手扶住方向盤控制方向。

但檢方調查，郭女的轎車當時高速往前行駛，還2度變換車道閃避機車和計程車，顯見駕駛人對路況有一定認識，但當時車內只聽到郭女不斷尖叫、大喊救命，很難認定她在這種情況下還能注意路況，因此認定踩油門和控制方向盤的人應是劉男。