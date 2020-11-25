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騙倒2銀行客服！2男1女拿個資綁行動支付 爽盜刷200萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園檢警近期偵破新型態詐騙手法，蕭姓、江姓男子主導的詐騙集團取得民眾個資，再向多家銀行客服員謊稱持有人，要求修改手機、信箱等，並以新門號綁定人頭手機的APPLE PAY、GOOGLE PAY等行動支付，短短3個多月就盜刷14名被害人200萬元，檢方已依詐欺罪嫌聲押蕭、江獲准。

桃園地檢署指出，全案指派機動組檢察官黃翎樵指揮，發現蕭男（38歲）、江男（33歲）及另名林姓女子（34歲）均為詐團成員，起初先由蕭以不詳方式取得大量民眾的個資，包含信用卡號、年籍住家、手機號碼及電子信箱等，並用亂槍打鳥方式向銀行客服人員佯稱想要修改資料。

檢方查出，蕭等人先冒充被害人身分，向銀行客服謊稱自己是持卡人，並表示因為又更換手機、電子信箱等資料，所以想要修改重新設定，面對客服詢問相關個資細節，還能一五一十說出，成功騙倒2間銀行，導致對方陷於錯誤幫忙修改。

檢方說，蕭等人利用人頭手機，要銀行客服修改成指定門號，並藉此去申請APPLE PAY、 GOOGLE PAY ，及TAIWAN PAY等電子支付，綁定前因手機、信箱已被竄改，發送驗證碼時就由成員收到簡訊完成綁定。

據了解，案發後多名被害人都不清楚行動支付綁定遭竄改，因銀行客戶消費金額暴增，認為有異和持有人聯繫確認才驚覺受害，中壢警分局連續接獲報案，花費大量時間過濾監視器比對，掌握相關嫌疑人向桃檢報指揮。

檢方查出，蕭等人騙過2間銀行客服人員，並盜刷14名被害人信用卡，大多是小額消費如超商、百貨公司購物、買遊戲點數或是買新手機，短短3個多月累積200多萬元消費額；檢方昨搜索，複訊後將蕭、江依詐欺罪嫌向法院聲押獲准，林女諭令5萬元交保。

桃園檢警查獲新型態詐騙手法，詐團騙過銀行客服修改手機，再綁定行動支付盜刷14名被害人200多萬元。記者曾健祐／攝影
桃園檢警查獲新型態詐騙手法，詐團騙過銀行客服修改手機，再綁定行動支付盜刷14名被害人200多萬元。記者曾健祐／攝影

詐騙集團 詐欺

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