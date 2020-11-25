快訊

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

假新聞關三天？社維法管謠言，維護秩序或寒蟬效應？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／空勤黑鷹直升機今天很忙 中央山脈兩地高山救援

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，山難事故頻傳，一早分赴南投信義鄉中央山脈的亞力士營地及馬前營地執行救援，分別完成傷患吊掛作業後，將傷員分送竹山及花蓮交由救護車後送醫院急救，目前生命跡象穩定。

清泉崗第二大隊第三隊指出，今天早上接獲勤務指揮中心通報，執行南投縣郡大林道登山受傷救援任務，南投消防局表示，這支14人的登山隊由花蓮入山，原訂將從南投郡大林道出山，但隊上58歲王女及59歲洪男2人因摔倒，有頭部撕裂傷及腳部扭傷腫脹，因而請求空勤支援。

第二大隊第三隊出動UH-60M黑鷹直升機，於8時24分在無雙山亞力士營地發現目標，並順利完成救援吊掛作業，順利後送竹山消訓中心，急送醫院急救，目前已無大礙，圓滿完成任務。

隨後空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，中午11時30分再接獲通知，執行南投馬博拉斯山的馬前營地竹舟山難緊急救援任務，據通報一名52 歲男性山友疑似因高山肺水腫，因地處中央山脈偏遠地區，為爭取救援時效，因而申請直升機救援下山。

空勤黑鷹隊與消防署特搜隊任務共出動5人，沿花東縱谷爬高3000公尺以上，定向飛往馬博拉斯山馬前營地；12時10分抵達並發現目標，隨後完成傷患吊掛作業後離開目標區，傷者生命徵象穩定，12：43時到達花蓮德興棒球場旁空地，將傷患交由地面救護人員後送。

空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，一早分赴南投信義鄉亞力士營地及馬前營地執行救援。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，一早分赴南投信義鄉亞力士營地及馬前營地執行救援。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，一早分赴南投信義鄉亞力士營地及馬前營地執行救援。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，一早分赴南投信義鄉亞力士營地及馬前營地執行救援。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，一早分赴南投信義鄉亞力士營地及馬前營地執行救援。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，一早分赴南投信義鄉亞力士營地及馬前營地執行救援。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 山難

延伸閱讀

花東空勤連2起山難救援 2山友吊掛送醫

南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

國家海洋研究中心海下作業4人失聯 海巡、空勤搜救中

中央山脈2起山難 黑鷹直升機一早忙救援

相關新聞

台北市警局人事大風吹！71人異動 含7名副分局長

因應部分退休、外調職缺，台北市警察局今天宣布，配合人事陞遷作業，調整派補第四至九序列職務共71人，其中包括7名副分局長，...

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

桃園市消防局龍潭分隊曾姓小隊長今上午在寢室內，被發現手腳冰冷、失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，消防指出，曾是桃園市第一...

影／空勤黑鷹直升機今天很忙 中央山脈兩地高山救援

空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，山難事故頻傳，一早分赴南投信義鄉中央山脈的亞力士營地及馬前營地執行救援，分別完成傷患吊掛...

搶匪奪車暴衝釀死傷 男嫌遭殺人罪起訴

38歲男子劉性良因為缺錢花用，今年6月在新北市蘆洲跳上郭姓女子的轎車行搶，未料對方不從，雙方爆發拉扯。過程中，他企圖控制...

騙倒2銀行客服！2男1女拿個資綁行動支付 爽盜刷200萬

桃園檢警近期偵破新型態詐騙手法，蕭姓、江姓男子主導的詐騙集團取得民眾個資，再向多家銀行客服員謊稱持有人，要求修改手機、信...

撞死甫大學畢業的新鮮人 法官5萬交保檢提抗告

前科累累的張姓慣竊，18日竊取貨車遇警攔查，拒檢逃逸，在中市西屯區狂飆，經河南路、甘肅路口急左轉彎時失控，貨車側翻壓死乘...

苗栗泰安山區雜草火災 原因竟是飛鼠啃咬電線

苗栗縣大湖警分局泰安鄉梅園派出所上方道路雜草，昨天晚上10點39分突然起火，員警發現趕緊通報苗栗縣消防局，象鼻分隊人車趕...

跟阿嬤交換三倍券是假的？大叔報警發現搞烏龍

知名美式賣場Costco在20日開幕北屯店，現場人潮眾多，但警方接獲年約50多歲的陳姓男子報案，疑與賣場內一名老嬤用現金...

自稱故鄉親戚要她匯款 新住民差點掉入詐騙集團陷阱

高雄市一名黃姓新住民收到自稱她柬埔寨親戚的訊息，本月20日中午到銀行打算匯款至海外帳戶，銀行行員發現該帳戶解款地不是柬埔...

影／8旬婦迷失街頭近6小時 高雄暖警助返家

高雄8旬的鮑姓老婦，疑似因失智迷失在三民區的三民市場內，她在市場內徘徊近6個小時，引來攤販注意報警；轄區警方獲報後趕往現...

國道突切內車道害拖板車追撞 駕駛剛下車又遭後車撞死

國道3號南下101公里、新竹系統處，今天凌晨2時許發生1起死亡車禍，目擊者表示，死者李姓男子事發時突然駕車切往內車道，遭...

輕熟女領出35萬元要交付車手 幸中途多這個動作保住錢

台南市50多歲王姓女子昨天下午接獲自稱台北地檢署檢察官電話通知涉嫌洗錢案，須交付35萬元給其保管才能解除身分遭盜用，並約...

熱門新聞

單親媽下藥勒斃6歲、8歲兒女 法院依殺人罪判處死刑

桃園客運中壢客運擦撞 網友歪樓：桃園中壢世紀大對決

丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

鼎瑩創投涉吸金 被害人驚見張懸父前海基會副董事長焦仁和

「海豚灣戀人」童星殺人改判17年 死者母：法官還公道

獨／台中代課師教室拍下體 一張照片露關鍵查出是何校

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。