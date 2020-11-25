影／空勤黑鷹直升機今天很忙 中央山脈兩地高山救援

空中勤務總隊黑鷹直升機今天很忙，山難事故頻傳，一早分赴南投信義鄉中央山脈的亞力士營地及馬前營地執行救援，分別完成傷患吊掛作業後，將傷員分送竹山及花蓮交由救護車後送醫院急救，目前生命跡象穩定。

清泉崗第二大隊第三隊指出，今天早上接獲勤務指揮中心通報，執行南投縣郡大林道登山受傷救援任務，南投消防局表示，這支14人的登山隊由花蓮入山，原訂將從南投郡大林道出山，但隊上58歲王女及59歲洪男2人因摔倒，有頭部撕裂傷及腳部扭傷腫脹，因而請求空勤支援。

第二大隊第三隊出動UH-60M黑鷹直升機，於8時24分在無雙山亞力士營地發現目標，並順利完成救援吊掛作業，順利後送竹山消訓中心，急送醫院急救，目前已無大礙，圓滿完成任務。

隨後空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，中午11時30分再接獲通知，執行南投馬博拉斯山的馬前營地竹舟山難緊急救援任務，據通報一名52 歲男性山友疑似因高山肺水腫，因地處中央山脈偏遠地區，為爭取救援時效，因而申請直升機救援下山。

空勤黑鷹隊與消防署特搜隊任務共出動5人，沿花東縱谷爬高3000公尺以上，定向飛往馬博拉斯山馬前營地；12時10分抵達並發現目標，隨後完成傷患吊掛作業後離開目標區，傷者生命徵象穩定，12：43時到達花蓮德興棒球場旁空地，將傷患交由地面救護人員後送。