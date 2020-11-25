台北市警局人事大風吹！71人異動 含7名副分局長

警察示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

因應部分退休、外調職缺，台北市警察局今天宣布，配合人事陞遷作業，調整派補第四至九序列職務共71人，其中包括7名副分局長，統一於27日離到職。

市警局今天發布新聞訊息表示，因應部分退休、外調職缺，和配合人事陞遷作業，依適才適所、專才專用等原則，調整派補第四至九序列專員、副分局長、副大隊長、直屬隊副隊長、隊長、組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、中隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務計71人，並統一於27日離到職。

這次調整異動名單如下：