台北市警局人事大風吹！71人異動 含7名副分局長
因應部分退休、外調職缺，台北市警察局今天宣布，配合人事陞遷作業，調整派補第四至九序列職務共71人，其中包括7名副分局長，統一於27日離到職。
市警局今天發布新聞訊息表示，因應部分退休、外調職缺，和配合人事陞遷作業，依適才適所、專才專用等原則，調整派補第四至九序列專員、副分局長、副大隊長、直屬隊副隊長、隊長、組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、中隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務計71人，並統一於27日離到職。
這次調整異動名單如下：
1.信義分局副分局長陳勇華陞任市警局督察室專員。
2.中山分局副分局長黃志成陞任市警局後勤科專員。
3.中正第二分局副分局長段智剛調任信義分局副分局長。
4.南港分局副分局長胡幼麟調任中正第二分局副分局長。
5.文山第一分局副分局長陳孟欣調任南港分局副分局長。
6.市警局資訊室系統操作股技正兼股長林介銘調任文山第一分局副分局長。
7.松山分局副分局長侯江全調任中山分局副分局長。
8.內湖分局副分局長郭大恆調任松山分局副分局長。
9.交通警察大隊副大隊長蔡煉勇調任內湖分局副分局長。
10.信義分局交通組組長許卜仁陞任交通警察大隊副大隊長。
11.市警局後勤科專員王芳美調任市警局法規室專員。
12. 婦幼警察隊副隊長曾逸群調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長。
13.少年警察隊副隊長劉志剛調任婦幼警察隊副隊長。
14.刑事警察大隊預防組組長蔡青松調任少年警察隊副隊長。
15.婦幼警察隊偵防組組長袁雲澂調任刑事警察大隊預防組組長。
16.市警局保防科警務正許文鋒調任婦幼警察隊偵防組組長。
17.市警局法規室警務正陳宜宏調任刑事警察大隊司法組組長。
18.中山分局督察組組長蘇信蓉調任大同分局勤務指揮中心主任。
19.萬華分局督察組組長黃全愉調任中山分局督察組組長。
20.大安分局督察組組長高李孟驊調任萬華分局督察組組長。
21.信義分局督察組組長許煜凡調任大安分局督察組組長。
22.市警局秘書室機要股股長郭耀男調任信義分局督察組組長。
23.市警局督察室督察員蔡漢政調任市警局秘書室機要股股長。
24.文山第二分局督察組組長陳心怡調任北投分局督察組組長。
25.捷運警察隊督察組組長陳志傑調任文山第二分局督察組組長。
26.市警局督察室督察員張翊軒調任捷運警察隊督察組組長。
27.信義分局行政組組長藍振原調任信義分局交通組組長。
28.捷運警察隊行政組組長陳惠敏調任信義分局行政組組長。
29.刑事警察大隊行政組組長洪秀美調任捷運警察隊行政組組長。
30.交通警察大隊總務組組長龔鴻曦調任刑事警察大隊行政組組長。
31.市警局保安科警務正蔡尚營調任交通警察大隊總務組組長。
32.市警局行政科勤務股股長黃繹道調任大同分局民防組組長。
33.大同分局民防組組長陳淑芳調任市警局行政科勤務股股長。
34.市警局督察室警務正劉光恆調任市警局督察室督察員。
35.市警局行政科警務正林宇鴻調任市警局督察室警務正。
36.萬華分局龍山派出所警務員兼所長張義和陞任市警局行政科警務正。
37.市警局督察室警務正黃柏鈞調任市警局督察室督察員。
38.市警局後勤科警務正魏子淘調任市警局督察室警務正。
39.中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長陳良勇陞任市警局後勤科警務正。
40.市警局行政科警務正林俊燁調任市警局公共關係室警務正。
41.中山分局長安東路派出所警務員兼所長王明祝陞任市警局行政科警務正。
42.市警局民防管制中心警務正方盟凱調任市警局保防科警務正。
43.中山分局圓山派出所警務員兼所長曾聰義陞任市警局民防管制中心警務正。
44.大同分局寧夏路派出所警務員兼所長馮忠堂陞任市警局法規室警務正。
45.市警局秘書室警務正陳明宗調任市警局保安科警務正。
46.信義分局三張犁派出所警務員兼所長張俼銘陞任市警局秘書室警務正。
47.中正第一分局警務員洪辰諭陞任北投分局警備隊隊長。
48.保安警察大隊警務員翁培尹調任保安警察大隊中隊長。
49.交通警察大隊警務員陳禾明陞任交通警察大隊中隊長。
50.信義分局吳興街派出所警務員兼所長周復原調任萬華分局龍山派出所警務員兼所長。
51.南港分局同德派出所警務員兼所長陳奕鈞陞任信義分局吳興街派出所警務員兼所長。
52.中山分局刑事警務員施傑薰調任南港分局同德派出所警務員兼所長。
53.中正第二分局思源街派出所警務員兼所長歐能仁調任信義分局三張犁派出所警務員兼所長。
54.中正第一分局博愛路派出所巡官兼所長楊開琮陞任中正第二分局思源街派出所警務員兼所長。
55.大同分局民族路派出所警務員兼所長黃冠希調任中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長。
56.信義分局六張犁派出所警務員兼所長郭翔豪調任大同分局民族路派出所警務員兼所長。
57.文山第二分局警務員王崇倫調任信義分局六張犁派出所警務員兼所長。
58.大安分局警務員葉育忻調任大同分局寧夏路派出所警務員兼所長。
59.松山分局東社派出所警務員兼所長吳嘉葳調任中山分局長安東路派出所警務員兼所長。
60.內湖分局西湖派出所警務員兼所長黃甯調任松山分局東社派出所警務員兼所長。
61.中正第一分局警務員陳毅樺調任內湖分局西湖派出所警務員兼所長。
62.松山分局松山派出所警務員兼所長鄭碩堯調任中山分局圓山派出所警務員兼所長。
63.大同分局延平派出所警務員兼所長羅秀成調任松山分局松山派出所警務員兼所長。
64.中山分局刑事警務員李欣鴻調任大同分局延平派出所警務員兼所長。
65.萬華分局刑事警務員蘇冠寧調任中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長。
66.文山第一分局復興派出所巡官兼所長陳繪丞陞任文山第一分局復興派出所警務員兼所長。
67.內湖分局康樂派出所巡官兼所長楊進華陞任內湖分局康樂派出所警務員兼所長。
68. 刑事警察大隊分隊長張逸鴻調任萬華分局大理街派出所巡官兼所長。
69.北投分局警備隊巡官兼副隊長陳以雯調任文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長。
70.文山第二分局巡官歐陽勳調任士林分局山仔后派出所巡官兼所長。
71.北投分局分隊長吳柏毅調任士林分局翠山派出所巡官兼所長。
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