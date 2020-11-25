桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

桃園市消防局龍潭分隊曾姓小隊長今上午在寢室內，被發現手腳冰冷、失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，消防指出，曾是桃園市第一代高級救護員，資歷深厚、提攜後輩，突然猝逝令人遺憾，消防局長謝呂泉也說，曾昨晚是服勤時間屬於因公，會協助家屬撫卹及後續事宜。

經調查，曾（56歲）今天早上7點多，經隊上同仁發現場在寢室床上，但呼救都沒有反應，手腳也呈現冰冷，立刻將他送醫搶救，但經醫院施以高級心肺復甦術，曾仍沒有恢復生命跡象，最終宣告不治。

消防並向轄區警方報案，現場初步沒有發現打鬥或遭破壞跡象，也沒有他殺跡證，警方已經報請檢方相驗，詳細死因有待釐清。

據了解，曾因心臟有舊疾，也有裝支架，但近期身體狀況還算正常，並無特別感到不適，昨晚副局長龍榮森到隊上督勤時還有跟曾聊天，未料今天一早就發生憾事，消防同仁都感到相當惋惜。

桃園市消防局長謝呂泉表示，曾是桃園市消防局第一代的高級救護員，目前在龍潭分隊擔任專責救護官，主持大小相關救護業務，平時工作相當認真，資歷深厚也樂於提攜後輩。

謝呂泉表示，曾昨晚是服勤時間，因此屬於因公死亡，會依照相關規定撫卹，今天上午也和家屬關懷，並協助到醫院了解狀況，市長鄭文燦也相當關心，表示近期會前往慰問。

消防局第四大隊長戴明衫說，曾在桃園服務27年多能力相當優秀，之前在圳頂分隊，後來四大成立龍潭救護隊，就請託他來擔任救護教官，曾也二話不說就答應；因平時曾都很早起，今上午同仁發現他7點多沒起床，到寢室一看才經覺已失去呼吸心跳，發生憾事讓大家都很傷心。