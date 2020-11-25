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跟阿嬤交換三倍券是假的？大叔報警發現搞烏龍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

知名美式賣場Costco在20日開幕北屯店，現場人潮眾多，但警方接獲年約50多歲的陳姓男子報案，疑與賣場內一名老嬤用現金交換三倍券後離開，但返回公司後比對自己換來的三倍券與同事不同，懷疑老嬤「用假券換現金」，警方將陳的三倍券拿到台銀確認後，行員告知三倍券「係金ㄟ」，陳才不好意思，直說「冤枉別人了」。

第五警分局松安派出所警員龔財信、蔡志忠在20日獲報，北屯區一家美式大賣場，有人疑遭詐騙，兩警前往賣場調查。

陳姓男子向警表示，他在賣場排隊結帳時，一名老嬤求助，因三倍券不能找零，向他提議，以兩張面額500元的三倍券交換現金，他為幫助老嬤，且認為老嬤年紀大，應該不會騙人，當下不疑有他，以現金1000元與老嬤交換兩張面額500元的三倍券。

陳姓男子說，他回公司後發現，換來的三倍券竟與別人的三倍券長得不太一樣，擔心有其他消費者於賣場被騙，便回到賣場報案並尋找該名老嬤是否在賣場故技重施。

警方獲報後就將陳所換取的三倍券拿到台灣銀行確認，行員向警方說明，每張三倍券的浮水印不一定一樣，而陳所持有的三倍券「係金ㄟ」，於是警方向陳解釋後，陳豁然開朗，但也一臉歉意，直說讓警方白忙一場，而且還「冤枉好人了」。

第五警分局長郭士傑說，鑑於國內曾發生偽造三倍券事件，提醒民眾切勿收購來路不明之三倍券；另外，若有商家收到有疑問的三倍券，可向銀行求證，若有不法情事發生，應即通報警方處理。

台中市陳姓男子在20日於美式賣場，跟一名老嬤以現金1000元交換2張500元的三倍券，陳與同事三倍券比對，發現有不同而報警，後來證實是烏龍一場。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在20日於美式賣場，跟一名老嬤以現金1000元交換2張500元的三倍券，陳與同事三倍券比對，發現有不同而報警，後來證實是烏龍一場。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在20日於美式賣場，跟一名老嬤以現金1000元交換2張500元的三倍券，陳與同事三倍券比對，發現有不同而報警，後來證實是烏龍一場。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在20日於美式賣場，跟一名老嬤以現金1000元交換2張500元的三倍券，陳與同事三倍券比對，發現有不同而報警，後來證實是烏龍一場。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在20日於美式賣場，跟一名老嬤以現金1000元交換2張500元的三倍券，陳與同事三倍券比對，發現有不同而報警，後來證實是烏龍一場。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在20日於美式賣場，跟一名老嬤以現金1000元交換2張500元的三倍券，陳與同事三倍券比對，發現有不同而報警，後來證實是烏龍一場。記者陳宏睿／翻攝

詐騙 蔡志忠 三倍券

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