自稱故鄉親戚要她匯款 新住民差點掉入詐騙集團陷阱

高雄市一名黃姓新住民收到自稱她柬埔寨親戚的訊息，本月20日中午到銀行打算匯款至海外帳戶，銀行行員發現該帳戶解款地不是柬埔寨，懷疑黃姓婦人受騙報警，楠梓警分局警方到場後向黃婦說明，這可能是詐騙集團「猜猜我是誰」詐騙手法，成功救下黃婦辛苦工作的血汗錢。

黃婦表示，她從柬埔寨嫁來台灣已20多年，日前在通訊軟體LINE上收到自稱她柬埔寨的小姑訊息，要求黃婦匯款800元美金至海外帳戶，因黃婦嫁到台灣前曾向小姑借一筆錢，但來台後就少有聯繫，黃婦不疑有他，直接到銀行匯款。

警方查看黃婦與自稱黃婦小姑的對話後，發現很有可能是詐騙集團冒用他人照片傳訊息，如未經查證，可能掉入詐騙集團的陷阱，加上要黃婦匯款的帳戶不是柬埔寨的帳戶、兩人20多年來少有聯繫等，很可疑。

黃婦聽完警方說明馬上打消匯款念頭，回家打越洋電話查證是否為小姑親自發的訊息，感謝警方及銀行行員保住自己辛苦工作的血汗錢。

楠梓警分局提醒，詐騙手法不斷推陳出新，大多會鎖定生活較單純的年長者、退休人員、家庭主婦等，民眾若接到可疑電話或訊息千萬要冷靜並小心求證，以免遭騙，如有任何與詐騙相關的問題，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線諮詢查證。