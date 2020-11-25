花東空勤連2起山難救援 2山友吊掛送醫

中央社 / 花蓮縣25日電

空勤總隊花東駐地，今天上午接連出勤支援山難救援，前往南投馬前營地及排雲山莊執行吊掛任務，2名男性山友分別出現高山肺水腫及心臟病發，皆順利吊掛下山後送治療。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊今天上午近6時接獲總隊勤務指揮中心電話通知，派遣NA-709號機至排雲山莊執行緊急救護任務，年約50歲的游姓男山友，登玉山途中疑似心臟病發，呈現無意識狀態，空勤吊掛下山，上午7時33分降落高雄小港機場，由救護人員轉送醫院治療。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊則於上午11時30分，接獲勤務中心通報，執行南投馬前營地山難緊急救援任務，1名52歲男山友疑似高山肺水腫，生命徵象穩定，但地處偏遠為爭取救援時效，申請直升機救援下山，吊掛至花蓮德興棒球場旁空地，由地面救護人員後送。

小港機場 山友 心臟病

延伸閱讀

南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

南投博物館家族網站上線了 首推踏點集章換好禮

南投嗆師國中生道歉了 師原諒盼尊循四維八德教育

南投偏鄉沒眼科 友典、三夏公司慨捐巡迴醫療車

相關新聞

國道突切內車道害拖板車追撞 駕駛剛下車又遭後車撞死

國道3號南下101公里、新竹系統處，今天凌晨2時許發生1起死亡車禍，目擊者表示，死者李姓男子事發時突然駕車切往內車道，遭...

疫情待在家 新北老人家暴案增16.38％

新冠肺炎疫情導致新北1月到9月家暴案件較去年同期增加8.6％，其中老人家暴案件更是激增16.38％，家防中心主任許芝綺指...

「線上立破」被質疑 新北警長陳檡文：從未列評比項目

對於「線上立破」列評比一事，新北市警察局長陳檡文表示不清楚說法從何而來，但強調自己從未要求這項績效，也沒有因此責罵過任何...

跟阿嬤交換三倍券是假的？大叔報警發現搞烏龍

知名美式賣場Costco在20日開幕北屯店，現場人潮眾多，但警方接獲年約50多歲的陳姓男子報案，疑與賣場內一名老嬤用現金...

自稱故鄉親戚要她匯款 新住民差點掉入詐騙集團陷阱

高雄市一名黃姓新住民收到自稱她柬埔寨親戚的訊息，本月20日中午到銀行打算匯款至海外帳戶，銀行行員發現該帳戶解款地不是柬埔...

影／8旬婦迷失街頭近6小時 高雄暖警助返家

高雄8旬的鮑姓老婦，疑似因失智迷失在三民區的三民市場內，她在市場內徘徊近6個小時，引來攤販注意報警；轄區警方獲報後趕往現...

輕熟女領出35萬元要交付車手 幸中途多這個動作保住錢

台南市50多歲王姓女子昨天下午接獲自稱台北地檢署檢察官電話通知涉嫌洗錢案，須交付35萬元給其保管才能解除身分遭盜用，並約...

金門同安渡頭有未爆彈？ 軍方嚴陣以待卻是玩具煙霧彈

金門知名的景點同安渡頭傳出有炸彈？今天上午1名遊客到同安渡頭遊玩，竟發現渡頭旁的碉堡遭人放置未爆彈，趕緊通報軍方到場處理...

男騎自行車自摔意識模糊 暖警脫反光背心借傘遮豔陽

台中市警局豐原分局豐原派出所警員陳志政，日前在豐原區豐勢路與萬順一街口執行花海交通疏導，未料路口接連發生小客貨車拋錨及男...

影／空拍機配合紅外線監控 協助草屯垃圾場降溫

南投縣草屯鎮垃圾掩埋場大火，大火和濃煙雖然撲滅，但垃圾場內部溫度高，未來避免高溫強風再引發火災，南投縣環保局出動空拍機以...

谷關七雄今年救援66件 消防局：3分隊56人2犬山蒐訓練

2020是台灣的「背脊山旅遊元年」台中市觀旅局因應舉辦「2020谷關七雄．健行新森活」活動，民進黨議員謝志忠指出，市府鼓...

竊賊夜闖台北車站 不顧電眼盯哨搜刮11600元逃逸

台北車站昨天凌晨2時許發生竊案，1名男子趁著清潔人員打掃車站，從東一門潛入站內，再進入一間拉門未關的餐飲店，偷走收銀機內...

熱門新聞

單親媽下藥勒斃6歲、8歲兒女 法院依殺人罪判處死刑

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

桃園客運中壢客運擦撞 網友歪樓：桃園中壢世紀大對決

丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

嘉義女孩在韓國被酒駕肇事撞死 母呼籲連署青瓦台重罰

鼎瑩創投涉吸金 被害人驚見張懸父前海基會副董事長焦仁和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。