花東空勤連2起山難救援 2山友吊掛送醫
空勤總隊花東駐地，今天上午接連出勤支援山難救援，前往南投馬前營地及排雲山莊執行吊掛任務，2名男性山友分別出現高山肺水腫及心臟病發，皆順利吊掛下山後送治療。
空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊今天上午近6時接獲總隊勤務指揮中心電話通知，派遣NA-709號機至排雲山莊執行緊急救護任務，年約50歲的游姓男山友，登玉山途中疑似心臟病發，呈現無意識狀態，空勤吊掛下山，上午7時33分降落高雄小港機場，由救護人員轉送醫院治療。
空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊則於上午11時30分，接獲勤務中心通報，執行南投馬前營地山難緊急救援任務，1名52歲男山友疑似高山肺水腫，生命徵象穩定，但地處偏遠為爭取救援時效，申請直升機救援下山，吊掛至花蓮德興棒球場旁空地，由地面救護人員後送。
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