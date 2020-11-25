彰139線速限降低 警方超速取締件數暴增

彰139線從台74甲線路口到瑩光橋，警方從10月21日起將道路速限從時速50公里降為40公里，執法1個月下來，超速違規有1245件，和未降速前每月平均696件相比明顯增加。

彰化縣警察局交通警察隊今天發出新聞稿指出，彰139線從台74甲線路口到瑩光橋路段，因路型較為起伏且多彎道，容易發生車禍，為了交通安全，縣府決定將路段速限從每小時50公里調降為40公里，也在該路段加強取締。

警方表示，從10月21日到11月21日，他們在該路段裝設的固定式測速照相機，取締超速違規有913件，除了固定式測速照相之外，彰化縣警察局彰化分局以及交通警察隊也不定時安排移動式測速照相勤務，移動式測速取締違規有332件。

警方指出，新的速限開始執法後，第一個月取締告發超速1245件，與速限未調降前平均每月取締696件相比，件數明顯增加。

警方說明，這1個月以來，彰139縣交通事故總計發生15件、受傷15人，和今年平均每月發生24.2件、受傷20人相比，數字已明顯降低，呼籲用路人遵守速限規定，保障自己及其他用路人的安全。