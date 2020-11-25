聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道突切內車道害拖板車追撞 駕駛剛下車又遭後車撞死
國道3號南下101公里、新竹系統處，今天凌晨2時許發生1起死亡車禍，目擊者表示，死者李姓男子事發時突然駕車切往內車道，遭後方拖板車閃避不及撞上，李男事發後下車查看，才剛下車走到車前就又遭另輛休旅車當場撞飛，慘死現場，國道警方則將進一步釐清肇事原因，還原事發經過。
據了解，事故發生在國道3號寶山路段過新竹系統交流道不遠處，遭撞死的李姓男子（42歲）事發前不明原因突然將駕駛的黑色自小客車停在外車道與路肩之間，卻又不明原因駕車往內車道行駛，當場遭1輛閃避不及的拖板車撞上。
據拖板車駕駛表示，事發時他立刻將車切往中線車道，沒想到李男駕駛的黑車竟朝內側駛來，才會煞車不及追撞上去，事故發生後李男立刻下車查看，但後方另輛白色休旅車因天色昏暗沒發現前方發生事故，接近現場時不慎將下車查看的李男撞飛，李男當場慘死現場。
國都警方則表示，除李姓男子傷重不治外，白色休旅車上的駕駛及乘客也分別受到輕重傷，事故發生經過則還有待進一步釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言