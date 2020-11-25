國道突切內車道害拖板車追撞 駕駛剛下車又遭後車撞死

國道3號南下101公里、新竹系統處，今天凌晨2時許發生1起死亡車禍，目擊者表示，死者李姓男子事發時突然駕車切往內車道，遭後方拖板車閃避不及撞上，李男事發後下車查看，才剛下車走到車前就又遭另輛休旅車當場撞飛，慘死現場，國道警方則將進一步釐清肇事原因，還原事發經過。

據了解，事故發生在國道3號寶山路段過新竹系統交流道不遠處，遭撞死的李姓男子（42歲）事發前不明原因突然將駕駛的黑色自小客車停在外車道與路肩之間，卻又不明原因駕車往內車道行駛，當場遭1輛閃避不及的拖板車撞上。

據拖板車駕駛表示，事發時他立刻將車切往中線車道，沒想到李男駕駛的黑車竟朝內側駛來，才會煞車不及追撞上去，事故發生後李男立刻下車查看，但後方另輛白色休旅車因天色昏暗沒發現前方發生事故，接近現場時不慎將下車查看的李男撞飛，李男當場慘死現場。