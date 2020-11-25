聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門同安渡頭有未爆彈？ 軍方嚴陣以待卻是玩具煙霧彈
金門知名的景點同安渡頭傳出有炸彈？今天上午1名遊客到同安渡頭遊玩，竟發現渡頭旁的碉堡遭人放置未爆彈，趕緊通報軍方到場處理，軍方出動數人防爆小組到場嚴陣以待，連金門憲兵隊也到場進行交管，沒想到眾人小心翼翼的將放置在碉堡射口的「M18 SMOKE YELLOW」煙霧彈取出，才發現竟是一顆塑膠玩具，烏龍一場。
金防部表示，在今天上午10點多，同安渡頭的管理人員打電話回報，有遊客告知，景點左側碉堡射口被放置一顆未爆彈，管理人員相當害怕，邊講邊發抖；軍方獲報也派出多人到場處理。
金防部未爆彈處理小組獲報後立即趕往現場，小組人員穿著防彈背心、頭戴鋼盔，小心翼翼接近放置未爆彈的碉堡探視，莫約經過1分多鐘重覆觀察，才緩慢的動手將未爆彈取出。
據小組成員表示，這是一顆上頭印有著「M18 SMOKE YELLOW」的軍用煙霧彈，只是無論是顏色或材質，明顯塑膠感頗重，加上重量也相當輕，在確定是塑膠玩具後，未爆小組成員也是哭笑不得，只能說玩具做的以假亂真，才引起民眾誤解。
由於全程，金門憲兵隊都到場進行交管，不少路過的民眾與遊客也頻頻探腦，想了解是發生何事，得知只是一個塑膠玩具，民眾聽了也哈哈大笑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言