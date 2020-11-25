金門同安渡頭有未爆彈？ 軍方嚴陣以待卻是玩具煙霧彈

金門知名的景點同安渡頭傳出有炸彈？今天上午1名遊客到同安渡頭遊玩，竟發現渡頭旁的碉堡遭人放置未爆彈，趕緊通報軍方到場處理，軍方出動數人防爆小組到場嚴陣以待，連金門憲兵隊也到場進行交管，沒想到眾人小心翼翼的將放置在碉堡射口的「M18 SMOKE YELLOW」煙霧彈取出，才發現竟是一顆塑膠玩具，烏龍一場。

金防部表示，在今天上午10點多，同安渡頭的管理人員打電話回報，有遊客告知，景點左側碉堡射口被放置一顆未爆彈，管理人員相當害怕，邊講邊發抖；軍方獲報也派出多人到場處理。

金防部未爆彈處理小組獲報後立即趕往現場，小組人員穿著防彈背心、頭戴鋼盔，小心翼翼接近放置未爆彈的碉堡探視，莫約經過1分多鐘重覆觀察，才緩慢的動手將未爆彈取出。

據小組成員表示，這是一顆上頭印有著「M18 SMOKE YELLOW」的軍用煙霧彈，只是無論是顏色或材質，明顯塑膠感頗重，加上重量也相當輕，在確定是塑膠玩具後，未爆小組成員也是哭笑不得，只能說玩具做的以假亂真，才引起民眾誤解。