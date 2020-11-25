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男騎自行車自摔意識模糊 暖警脫反光背心借傘遮豔陽
台中市警局豐原分局豐原派出所警員陳志政，日前在豐原區豐勢路與萬順一街口執行花海交通疏導，未料路口接連發生小客貨車拋錨及男子騎自行車自摔意外，陳姓警員立即幫忙推車到路邊，並脫下反光背心及向住家借來雨傘擋在摔車男子身上，避免2次曬傷，並打119將男子送醫急救。
本月22日下午3時55分，39歲林男駕駛小客貨車行經豐原區豐勢路二段與萬順一街口，車子突然拋錨停在車道上，豐原派出所警員陳志政發現，立即協助推車至路旁空地。
同時另一名66歲黃男騎自行車在該路口自摔，摔倒在人行道上，臉部朝下且有大量血跡，當場意識模糊，陳姓警員接獲民眾通知趕到場，立即聯繫消防人員到場救護，並將自己的反光背心蓋在黃男身上，同時向附近民宅借傘替黃男遮陽，以防黃男2次曬傷。
由於黃男意識模糊，說話不清楚，無法得知年藉資料，陳姓警員透過黃男手機聯繫上家屬，由消防人員將黃男送往台中榮總就醫。
豐原派出所長許明達呼籲，民眾若車輛故障，應盡快放置警示立牌，避免後方車輛追撞，再聯繫道路救援，為防止類似狀況發生，出門前應先檢查油量或有無故障情形，如遇不明原因導致交通阻塞，可請道路救援前來拖吊車輛。
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