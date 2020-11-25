疫情待在家 新北老人家暴案增16.38％

新冠肺炎疫情導致新北1月到9月家暴案件較去年同期增加8.6％，其中老人家暴案件更是激增16.38％，家防中心主任許芝綺指出，長輩經常因感情因素不願對外求助，里長、鄰長與志工會介入社區執行安全計畫，降低發生黑數。

去年底傳出新冠肺炎疫情後，嚴重影響民眾生活、工作，使得家庭收入減少，相處時間增多，又無法旅遊紓壓，家暴通報案件增多，新北今年1月到9月家暴件數，比去年同期增加1655案件，其中老人家暴增加153案件。

許芝綺表示，其中老人家暴以孫子女施虐尊親屬居多，佔總案件6成，不過長輩往往基於情感和傳統觀念，不敢對外求助，甚至在社工介入之後，還會為了保護子女而掩飾。

70歲的老翁被兒子施虐，但兒子情緒控管不佳，老翁被安置在機構後卻住不習慣，堅持要回家跟兒子一起住，最後里長介入處理並結合警政單位，嚴正警告不得再有施暴狀況；另也有長輩認為子女是精神疾病，非惡意施暴不願社工幫忙。

社會局長張錦麗指出，社會改變、家庭解組也讓社工面臨新的挑戰，為因應老人受暴案件增加，社工會結合律師召開親屬協商，讓其他家屬一起進場維護安全；若是高照顧壓力導致的暴力，也有安心喘息方案，紓解照顧者的身心負荷。