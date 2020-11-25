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影／空拍機配合紅外線監控 協助草屯垃圾場降溫
南投縣草屯鎮垃圾掩埋場大火，大火和濃煙雖然撲滅，但垃圾場內部溫度高，未來避免高溫強風再引發火災，南投縣環保局出動空拍機以紅外線監控，配合挖土機翻動垃圾灑水降溫，今天垃圾場溫度降到40多度，環保局長方信雄說，27日應可讓垃圾場內部溫度降低到30度以下，確保不會再復燃
草屯鎮垃圾掩埋場20日凌晨大火，5萬公噸垃圾延燒多日，地方和中央合作救火，南投縣和彰化縣、台中市環保、消防單位連日以挖土機翻動垃圾撲滅內部悶燒、殘火，終於撲滅火勢，不過火場內部溫度仍高達50多度，強風之下仍有可能再引燃火苗，南投縣政府不敢大意，連日來持續灑水降溫。
方信雄說，因為垃圾數量多達5萬噸，加上材質有不少為塑膠、紙類、油脂等易燃材質，內部高溫仍有可能復燃，為了讓降溫更有成效，出動空拍機配合紅外線攝影機找出高溫地點，再由挖土機翻動垃圾堆灑水，降低內部溫度。
這兩天在環保、消防人員努力下，垃圾內部溫度逐漸下降，今天已下降到40多度，但要確保萬無一失，溫度應到30度以下，恢復常溫才安全。依照進度應可在星期五完成，解除復燃危機。
他說，要感謝協助救火的中央、地方單位，和連日來辛苦的環保局人員和消防弟兄。他也請環保署和盡快協調其他縣市，幫忙南投縣和其他沒有焚化爐的縣市去化垃圾，才能解決垃圾堆積問題。
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