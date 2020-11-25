谷關七雄今年救援66件 消防局：3分隊56人2犬山蒐訓練

2020是台灣的「背脊山旅遊元年」台中市觀旅局因應舉辦「2020谷關七雄．健行新森活」活動，民進黨議員謝志忠指出，市府鼓勵民眾到谷關登山，響應者不少，但台中今年救援件數達66件，其中迷途或失聯33件、死亡人數6人，10年來新高！議員要求市府相關單位，除了登山者 應準備好，市府消防局與觀光局等也應完善登山環境、救護安全網。

台中市政府消防局長曾進財表示，中級山事故率比較高，包括迷路的，沒經驗的人帶上山、隨意走小徑、溯溪後走錯方向；另太晚上山迷失方向、急著攻頂體力不支造成受傷。

他表示，台中消防局設有山域事故人命搜救分隊，包括谷關、和平及梨山計三個分隊共56人，所有人員都經過山搜訓練及甄選，以因應搜救勤務，積極保障人民生命與身體安全。另有兩隻山難蒐救犬加入行列。

曾局長說，統計2018年至今年10月間，梨山、和平、谷關分隊山難搜救器材及裝備，添購共340萬元設備，強化搜救量能；此外，消防局也整合科技提升山難搜救效能，包括運用GPS定位輔助系統，只要手機能通打119就會收到簡訊，依指示定位。、空拍機、4G影像傳輸、業餘無線電145.00並搭配搜救犬執行任務，相關專案規劃也獲第2屆「政府服務獎」肯定。

謝志忠指出，目前登山者眾，登山者應注意體力、備齊登山物品，但市府相關單位也完善登山環境設施、指標，消防局應健全防護網，享受台灣綠林中的運動旅行。