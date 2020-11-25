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竊賊夜闖台北車站 不顧電眼盯哨搜刮11600元逃逸

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北車站昨天凌晨2時許發生竊案，1名男子趁著清潔人員打掃車站，從東一門潛入站內，再進入一間拉門未關的餐飲店，偷走收銀機內1萬1600元現金後逃逸；受害店家昨天上午發現財物失竊立刻報案，警方目前鎖定1名身分不明的男子，正積極追緝中。

警方調查，面戴口罩的竊嫌昨天凌晨2時左右，見台北車站東一門因清潔工作未關閉，便潛入站內，因受害店家拉門未關，他進入店內，先是看了一眼店內監視器，再翻找收銀機周遭，直到找到收銀機鑰匙，就直接搜刮機器內1萬1600元現金，事後立刻逃逸。

鐵路警察局警方獲報後調閱周遭監視器畫面，鎖定1名男子涉案，但其身分未明，目前正積極追緝當中。

竊嫌先是看了一眼店內監視器，再翻找收銀機周遭，找到收銀機鑰匙後，收刮機器內1萬1600元現金。圖／翻攝臉書《爆料公社》
竊嫌先是看了一眼店內監視器，再翻找收銀機周遭，找到收銀機鑰匙後，收刮機器內1萬1600元現金。圖／翻攝臉書《爆料公社》
竊嫌先是看了一眼店內監視器，再翻找收銀機周遭，找到收銀機鑰匙後，收刮機器內1萬1600元現金。圖／翻攝臉書《爆料公社》
竊嫌先是看了一眼店內監視器，再翻找收銀機周遭，找到收銀機鑰匙後，收刮機器內1萬1600元現金。圖／翻攝臉書《爆料公社》

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