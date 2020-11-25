「線上立破」被質疑 新北警長陳檡文：從未列評比項目

對於「線上立破」列評比一事，新北市警察局長陳檡文表示不清楚說法從何而來，但強調自己從未要求這項績效，也沒有因此責罵過任何人。

「如果我有為了『線上立破』績效懲處任何員警，我立馬打報告辭掉職務。」陳檡文重話強調，自他上任以來，從未要求「線上立破」的件數和績效，也從未因派出所或分局查獲的件數少就懲處任何人，甚至連口頭責罵都沒有。

陳檡文表示，「線上立破」辦法一直以來都是鼓勵性質，除了在周報或治安會報上表揚有功員警外，自己偶爾會利用零碎時間走訪各派出所，親自將獎勵送到員警手上。他也說，如果沒有查獲就要懲處，全新北有160多間派出所，有一半經常沒破獲案件，豈不是經常有人被懲處？

陳檡文也說，新北有7800多名員警，雖然有少數員警為了嘉獎犯錯，但畢竟是極少數，不能因此折損絕大多數人的利益。然而，為了防止類似不當行為再發生，警察局也在去年底檢討出改善辦法，目前有刑大、分局偵查隊和勤務中心體系雙層把關。