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阿公載大孫女去上學 返家驚見1歲孫子窗簾繩繞頸窒息

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄60歲朱姓阿公今年3月上午載孫女去上學，涉獨自留下僅1歲多小孫子在家，結果小孫子爬到窗戶檯面，玩弄窗簾繩不慎纏住自己脖子，朱返家後才驚見小孫子吊著已窒息，趕緊送醫仍不治；高雄地檢署認為阿公的疏失害孫子死亡，但考量他已深感悲痛悔悟，處以緩起訴1年。

檢方調查，朱姓男子平時替工作繁忙的兒子照料2名孫子，今年3月23日上午6點半許，兒子照常出門上班後，約隔10分鐘，朱趕緊打理好讀國中的大孫女，並騎機車載她去學校，獨自留下僅1歲9個多月的小孫子在高雄三民區的住家。

不料朱姓男子出門期間，小孫子就趴爬上房間窗戶旁邊檯面，把玩窗簾繩，就不慎讓窗簾繩纏繞到脖子，整個人因此垂掛在繩子上，朱姓男子不到半小時返家後見狀，趕緊把小孫子解開送醫急救；由於窗簾繩繞脖子，壓迫到左右頸動脈、呼吸道而窒息，仍無法挽回生命。

高雄地檢署相驗後簽分偵辦朱姓男子，他承認有疏失，檢方認定他的疏失與小孫子死亡有相當因果關係，考量他們是血緣上至親，且也對於孫子死亡感到悲痛與悔悟，依刑法57條事項、公共利益維護，處緩起訴1年，條件為要提供120小時義務勞務，並參加法治教育2場。

高雄60歲朱姓阿公涉把1歲9個多月小孫子留家中，結果孫子玩弄窗簾繩不慎窒息，高雄地檢署依過失致死罪，將朱緩起訴。圖為示意，與本案無關。本報資料照
高雄60歲朱姓阿公涉把1歲9個多月小孫子留家中，結果孫子玩弄窗簾繩不慎窒息，高雄地檢署依過失致死罪，將朱緩起訴。圖為示意，與本案無關。本報資料照

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