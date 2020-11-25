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花縣消防局救護車增12導程心電圖 搶救心肌梗塞患者
衛福部統計，2018年花蓮縣心肌梗塞發生率最高，心臟疾病更是國人十大死因第2名。花蓮縣消防局救護車配置12導程心電圖機，搶救診斷心肌梗塞患者，並在到院前盡早啟動心導管醫療團隊，趕在90分鐘內完成心導管治療，縮短急性心肌梗塞患者心臟缺氧受損時間，降低死亡率。
消防局表示，日前舉辦初級救護技術員訓練，教導志工實際操作12導程心電圖機，並現場示範系統通報流程，如何藉由網絡系統即時上傳至醫院，讓醫師能夠及時藉由科學儀器判讀，並安排好後送準備。志工們各個認真學習操作12導程心電圖機，希望哪天用上時能救人一命。
花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志指出，不少人認為心肌梗塞是心臟痛，但其實不會痛，反而是持續胸悶，感覺吸不到氣，或覺得好像有重物壓在胸前，甚至會冒冷汗、噁心、想吐；悶痛的位置延伸至手臂、脖子、上腹部、下巴、肩膀，當症狀持續時間超過15分鐘，很有可能是心肌梗塞，應立即就醫。
消防局長林文瑞說，消防救人如救火分秒必爭，經由到院前12導程心電圖的傳輸，串連消防與醫療體系E化配合，有效縮短這黃金90分鐘的搶命時間，充實的急救裝備，盼大幅提升病患存活率。消防局將持續升級救護車相關裝備，提供縣民優質、專業的到院前緊急救護服務，使傷病患儘速接受適切的治療，讓民眾生命及健康獲得更大保障。
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